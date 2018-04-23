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وكيل زراعة الغربية: توريد 34 ألف طن قمح داخل 25 شونة على مستوى المحافظة

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:11 م
وكيل زراعة الغربية: توريد 34 ألف طن قمح داخل 25 شونة على مستوى المحافظة قمح


الغربية – عادل ضرة
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أكد المهندس على بيومى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى ما تم توريده حتى الآن من القمح 34 ألفًا و382 طنًا داخل 25 شونة على مستوى المحافظة، منها صومعتان و10 شون أسمنتية و4 هناجر و9 شون ترابية، زيادة عن هذا التوقيت من العام الماضى بـ33819 طنا.

 

وأضاف أن ما تم حصاده حتى الآن بلغ 47 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة التى تبلغ 134 ألفًا و963 فدانًا، حيث تم تسليم 11 ألفا و295 طنا للبنك الزراعى المصرى، و13 ألفا و135 طنا للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و9988 طنا للشركة المصرية القابضة للصوامع بإجمالى 34 ألفا و382 طنًا.

 

 

 

 


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