وزير خارجية تونس: العالم يوجه أنظاره إلى شبه الجزيرة الكورية







(أ ش أ)

قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى اليوم الاثنين إن العالم يوجه أنظاره إلى ما سيحدث فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الحنوبية عن الوزير الجهيناوى قوله خلال اجتماعه مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا صباح اليوم فى سول إن القمة المرتقبة بين الكوريتين من شأنها ألا تؤثر على المنطقة فقط، بل على العالم بأسره .

ووصل الوزير التونسي، إلى كوريا الجنوبية لحضور الدورة العاشرة من اجتماع اللجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية وتونس.

وأفاد الجهيناوى أن لقاء القمة المقرر عقده الجمعة المقبلة هو تطور دراماتيكى للأوضاع فى المنطقة، مضيفا أن تونس تدرك بشكل جيد مدى أهميتها لدى كوريا الجنوبية وشبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة لها .

بدورها، أكدت الوزيرة كانج قوة العلاقات التى تربط بين كوريا الجنوبية وتونس وأهميتها فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.