video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 08:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية تونس: العالم يوجه أنظاره إلى شبه الجزيرة الكورية

الإثنين، 23 أبريل 2018 07:25 ص
وزير خارجية تونس: العالم يوجه أنظاره إلى شبه الجزيرة الكورية وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى


(أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الشؤون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى اليوم الاثنين إن العالم يوجه أنظاره إلى ما سيحدث فى شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الحنوبية عن الوزير الجهيناوى قوله خلال اجتماعه مع نظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا صباح اليوم فى سول إن القمة المرتقبة بين الكوريتين من شأنها ألا تؤثر على المنطقة فقط، بل على العالم بأسره .

ووصل الوزير التونسي، إلى كوريا الجنوبية لحضور الدورة العاشرة من اجتماع اللجنة المشتركة بين كوريا الجنوبية وتونس.

وأفاد الجهيناوى أن لقاء القمة المقرر عقده الجمعة المقبلة هو تطور دراماتيكى للأوضاع فى المنطقة، مضيفا أن تونس تدرك بشكل جيد مدى أهميتها لدى كوريا الجنوبية وشبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة لها .

بدورها، أكدت الوزيرة كانج قوة العلاقات التى تربط بين كوريا الجنوبية وتونس وأهميتها فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"زين العابدين" يكتب شهادة للتاريخ.. رئيس تونس الأسبق يبدأ كتابة مذكراته.. تضم 3 أجزاء آخرها هو الأخطر.. ومصادر لـ"اليوم السابع": موعد النشر لم يحدد بعد.. وبن على متخوف من تأثيرها على أفراد أسرته داخل "الخضراء"

تونس تعيد فتح قنصليتها فى العاصمة الليبية طرابلس

وزير خارجية تونس

تونس

اخبار تونس

شبه الجزيرة الكورية




لا تفوتك
التضامن: آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الخميس المقبل

التضامن: آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الخميس المقبل

فيفا يهنى محمد صلاح: مبروك لفخر مصر والعرب فوزه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج

فيفا يهنى محمد صلاح: مبروك لفخر مصر والعرب فوزه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج

وزارة البترول توقع مع الاتحاد الأوروبى اتفاقاً لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 20 محافظة.. المشروع يتكلف 1.2 مليار دولار.. وتشارك إيجاس فى تمويله.. و 40 مليون يورو لتغطية التوصيل للأسر الاكثر احتياجا

وزارة البترول توقع مع الاتحاد الأوروبى اتفاقاً لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 20 محافظة.. المشروع يتكلف 1.2 مليار دولار.. وتشارك إيجاس فى تمويله.. و 40 مليون يورو لتغطية التوصيل للأسر الاكثر احتياجا

فيديو وصور.. رجال يد الأهلى يتربعون على عرش الكؤوس الأفريقية للمرة الثالثة..أبناء عاصم حماد يسحقون الاتحاد الليبى فى النهائى.. الاحتفاظ باللقب لتعويض السوبر دافع اللاعبين.. وحسن وحماصة كلمة السر

فيديو وصور.. رجال يد الأهلى يتربعون على عرش الكؤوس الأفريقية للمرة الثالثة..أبناء عاصم حماد يسحقون الاتحاد الليبى فى النهائى.. الاحتفاظ باللقب لتعويض السوبر دافع اللاعبين.. وحسن وحماصة كلمة السر

كلوب بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب: عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه

كلوب بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب: عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة