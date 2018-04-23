وزير الخارجية المغربى يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبى تطورات الأوضاع فى ليبيا







الرباط أ ش أ

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيله صالح الذى يزور العاصمة المغربية الرباط حالياً، العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا.