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الإثنين، 23 أبريل 2018 10:43 م
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وزير الخارجية المغربى يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبى تطورات الأوضاع فى ليبيا

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:36 م
وزير الخارجية المغربى يبحث مع رئيس مجلس النواب الليبى تطورات الأوضاع فى ليبيا عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبى


الرباط أ ش أ
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بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبى عقيله صالح الذى يزور العاصمة المغربية الرباط حالياً، العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية فى ليبيا.

 


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