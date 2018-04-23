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وزير التعليم العالى بالمنصورة: الجامعة تشكل وجدان الشباب وحجر الصد ضد الإرهاب

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:31 م
وزير التعليم العالى بالمنصورة: الجامعة تشكل وجدان الشباب وحجر الصد ضد الإرهاب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى


الدقهلية - محمد حيزة
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن للجامعة دور كبير فى تشكيل وجدان وفكر الشباب باعتبارها البيئة التى تستوعبهم من سن 18حتى 22 عاما، مما يزيد من دورها تجاه نشر الوعي حول نبذ العنف والتطرف.

وقال عبدالغفار: دائما نسأل عن دور الجامعات المصرية لمواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف"، ولكن نسعي دائما الي الحث على إقامة المزيد من الندوات لمواجهة الأفكار المتطرفة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالي فى الندوة التى نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان "مجابهة العنف والتطرف"، بحضور الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عبدالباسط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف يوسف خاطر، عميد الكلية، والدكتور رضا عبدالسلام، وكل الكلية ومحافظ الشرقية الأسبق.

وأضاف أن المتطرفين فكريا حدث بداخلهم تغيير كبير بنمط فكرهم باعتبار أن التطرف فيروس يدخل الجسم، وهناك أرض خصبة للاستعداد للتطرف والإرهاب، من خلال بعض الأفكار الهدامة التى يسعي  البعض لنشرها بين الشباب، ونعمل خلال الفترة الحالية على توعية الطلاب من خلال الندوات والتثقيف المستمر باعتبار أن الجامعة مكان لتشكيل وجدان الطلاب.

وأوضح أن الشائعات نوع من أنواع التطرف، خاصة إذا انتشرت الشائعة ونقلت بشكل كبير، مشيرا إلى أنه حال انتشار الشائعة نجد صعوبة بالغة فى نفيها وتوضيح الحقيقة.

وتابع أن الدولة المصرية  استطاعت إنجاز عدد كبير المشاريع القومية رغم المؤمرات التى تحاك من أجهزة مخابرات ودول تريد اسقاطها، مطالبا بضرورة التواصل مع الشباب عن طريق عقد ندوات تثقيفية من خلال المتخصصين من المفكرين والاساتذة لتبادل الرؤي والأفكار.

 


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