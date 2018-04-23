نائب رئيس جامعة المنوفية: خريجو التعليم النوعى يواكبون متطلبات سوق العمل







المنوفية - محمود شاكر

أشاد الدكتور عادل مبارك نائب رئيس جامعة المنوفية، لشئون التعليم و الطلاب بأهمية التعليم النوعي بمختلف تخصصاته مبينا أن هذا النوع من التعليم يواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل الذي يهفو لوجود خريجين يتسمون بالأداء المهاري في تخصصاتهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الدولى السادس الذى عقدته كلية التربية النوعية باشمومن جامعة المنوفية، تحت اشراف الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتورة حنان حسنى يشار عميد الكلية .

وأضاف مبارك فى بيان له اليوم أن التربية النوعية تقوم بدور بارز في تخريج كوادر من الطلاب المتميزين في التخصصات المختلفة بها " تربية فنية - تربية موسيقية - اقتصاد منزلي - اعلام تربوي - تكنولوجيا التعليم " مشيرا إلى ما تنتهجه الكلية من أداءات تعليمية تفسح لطلابها المجال لعرض وتحسين إعمالهم سعيا للربط بين المؤسسات الأكاديمية والعالم الخارجي .

وتابع مبارك قائلا أن خريج النوعية يتسم بالاعتماد علي الذات والإبداع والابتكار وذلك استنادا لما تلقاه من إعداد علمي وعملي متميز خلال سنوات الدراسة بالكلية.

وأختتم مبارك كلمته بأمنيته بأن تفضي فعاليات المؤتمر إلي توصيات فاعلة تسمح لصانع القرار المؤسسي باكمال مسيرة التطور والتنمية في كافة قطاعات الوطن .

ورحبت الدكتورة حنان حسنى يشار عميد كلية التربية النوعية، جامعة المنوفية، خلال الكلمة التي القتها في إفتتاح فعاليات الموتمر بضيوف الكلية والجامعة من الباحثبن من مختلف الجامعات المصرية والعربية ، معربة عن سعادتها لتلبيتهم الدعوة للحضور والمشاركه في فاعليات المؤتمر .

وأكدت حنان علي تقدير الكلية للدعم والرعاية الذي تقدمه إدارة الجامعه للكلية ضمن سعيها لإحراز إرث من التميز والإنجازات .

و أشارت يشار إلي أن مطلع القرن الواحد والعشرين شهد تطوراً هائلاً في الإقتصاد المعرفي ما جعل التعليم النوعي لا يقتصر علي إعداد المعلم فقط ، بل يهتم بإعداد خريج تنافسي متميز عالي الجودة يسهم في البناء الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة .

وأضافت يشار أن المؤتمر شهد إقبالا من الباحثين حيث تقدم للكلية 61 بحثا و10معارض في مختلف التخصصات والمحاور و 8 ندوات وجلسات علمية هذا بالإضافة إلى مجموعه من ورش العمل والندوات ، واختتمت يشار كلمتها ببرقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة تأييد الشعب له لفترة رئاسية جديدة.

وأكدت الدكتورة غادة حسني وكيل كلية التربية النوعية باشمون، للدراسات العليا والبحوث في كلمتها في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس للكلية أن المؤتمر يساهم في تحقيق التميز والإنجازات علي صعيد التعليم النوعي .

وأردفت حسنى، قائلة أن حقل الدراسات العليا يبدو ظاهريا بأنه من الشروط القليلة التي تتطلبها هيئات وجهات سوق العمل من مصانع وشركات ، موضحة أنه من زاوية أخري تعد الدراسات العليا حلقة أساسية في السيرة الذاتية التي تضعها بعض الشركات أمام طالب العمل .

وتابعت حسني بأنه تأسيساً علي ما سبق فإن الكلية نهجت منحي تشجيع طلاب الدراسات العليا علي الشروع في إدلاف أبحاث تعين علي الارتقاء بالمنظومة التعليمية وبالتبعية النهوض بالمجتمع.