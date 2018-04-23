مياه القناة تنتهى من صيانة 3 طلمبات بمحطة مياه عتاقة بالسويس







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه ،انهاء أعمال صيانة 3 طلمبات بمحطة عتاقه بالسويس من خلال مشرفين الصيانة الميكانيكية، لرفع كفاء الأداء والإستخدام الأمثل للمعدات عن طريق صيانتها وخاصة ونحن مقبلين على الصيف فى إطار الإستعداد لزيادة الإستخدام فى هذا الشهر، وأيضا شهر رمضان حيث ساعات الذروة قبل السحور وقبل الإفطار.

وأشار عزب فى بيان له اليوم،إلى أنه سيتم متابعة كافة أعمال الصيانة بالمناطق والمحطات بمثل هذه الكفاءة، من أجل النهوض بالشركة ومواجهة المطالب فى مياه الشرب والصرف الصحى والمعالجه، من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين فى القطاعات الثلاثة الإسماعيليه والسويس وبورسعيد

وأضاف عزب أن محطه رفع عتاقة ضخمه وعملاقه، وهي عنق الزجاجه حيث هي المصب الوحيد للمحافظه،وكان إستيعابها من مياه الصرف فى بداية التشغيل عام 95 حوالي 130 ألف متر مكعب، ليصل الآن إلى 280 الف متر مكعب يومي، ليتم رفعه إلى المحطة الرئيسية لكى يتم معالجته مشيرا إلى نجاح محطه الرفع ليس وليد الصدفه ولكنه عمل جاد وشاق من جميع أطراف النجاح وهى الإدارة الناجحة والمتميزة .