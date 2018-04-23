مهاب مميش : عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور50 سفينة، بحمولة 2.6 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفن بحمولة مليون و100 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة الغاز الطبيعي المسال التى ترفع علم جزر المارشالAL KNACCIYA ،بحمولة 141 ألف طن، قادمة من جبل طارق، ومتجهة إلى قطر.

وعبرت 28 سفينة من إتجاه الجنوب القناة الجديدة ،بحمولة مليون 500 ألف طن،وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات الدانمركية NILAL MAERSK ، بحمولة 220 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى المغرب.