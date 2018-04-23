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من هو القيادى الحوثى صالح الصماد الذى لقى حتفه اليوم؟

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:52 م
من هو القيادى الحوثى صالح الصماد الذى لقى حتفه اليوم؟ صالح الصماد


كتبت: إيمان حنا
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أعلنت حركةَ أنصار الله مقتل القيادى البارز صالح الصماد فى غارة شنتها قوات تحالف دعم الشرعية، وأعلنت الحداد أربعين يوما، فمن هو الصماد؟.

 

منذ إعلان أنصار الله تكوين مت أسموه المجلس السياسى الأعلى أعلنوا فى العاصمة صنعاء أسماء أعضاءه ومهام المجلس المعني بإدارة شؤون اليمن سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، تم الاتفاق على أن يكون صالح الصماد رئيساً للمجلس وقاسم لبوزة نائبا للرئيس.

 

صالح الصماد هو المسؤول السياسي لجماعة انصار الله والمشرف العام على محافظة تعز من الجانب الحوثى وأحد قيادات الحوثيين التي كانت مطلوبة أمنيا للنظام السابق ضمن قائمة الـ 55 بتهمة التمرد، ثم شغل الصماد منصب مستشار رئيس الجمهورية عن جماعة أنصار الله عام  2014.

 

الصماد من مواليد 1 يناير 1979 بنى معاذ مديرية سحار بمحافظة صعدة، وهو خريج جامعة صنعاء وعمل مدرسا فى مدارس صعدة.

 

ولمع نجم صالح الصماد في حرب صعدة الثالثة، حين فتح جبهة مقاومة في بني معاذ لتخفيف الضغط العسكرى على مران ونشور وضحيان، ليقود مع مجموعة قليلة من المكبرين مواجهات في المناطق القريبة من مدينة صعدة مابين المقاش والطلح فى سهول قيعان الصعيد الزراعي لتأتي الحرب الرابعة ضارية الهجوم على قرى بنى معاذ، وقتل اثنين من أشقائه فى الاشتباكات.

 

درس الصماد العلوم الدينية على يد المرجعيات الزيدية مثل العالمين الجليلين مجدالدين المؤيدى الذى كان مقيما فى منطقتهم، وبدرالدين الحوثي الذى من خلاله ارتبط بنجله حسين بدرالدين منذ مطلع الألفية الثالثة.

 

جرت مواجهات عنيفة بين إرهابيين والقوات المعترف بها دوليا فى اليمن التى أطلقت حملة فى تعز بجنوب غرب البلاد، اليوم الإثنين، بعد مقتل موظف فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما أفاد ضابط فى الشرطة.

 

يأتى مقتل الصماد فى ظل حملة موسعة بدأت فى اليمن من قبل قوات الشرعية مدعومة من التحالف وتستهدف الجماعات المتطرفة، بعد مقتل أحد موظفى الصليب الأحمر أمس الأول.


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