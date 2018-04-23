مقتل 5 جنود فى حملة ضد الإرهابيين فى اليمن بعد مقتل موظف فى الصليب الأحمر







(أ ف ب)

قتل خمسة جنود من القوات اليمنية المعترف بها دوليا وأصيب 19، فى اندلاع مواجهات عنيفة مع جهاديين، بعد إطلاق حملة فى تعز بجنوب غرب البلاد الاثنين إثر مقتل موظف فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

ولم يتضح ما اذا وقعت خسائر فى صفوف الجهاديين.

وتدور المواجهات فى حى الجحملية الخاضع لسيطرة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى المعترف بها ضمن "حملة تنفذها وتستهدف الجماعات المتطرفة" فى هذه المدينة، بحسب ما أفاد ضابط فى الشرطة، وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الأكبر من تعز فى حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطق عدة فى محيطها.

وكان ضابط الشرطة قال فى وقت سابق أن "محافظ تعز المعين من قبل الرئيس المدعوم من التحالف العربى شكل أمس الأحد حملة من كافة الوحدات الأمنية والعسكرية ضد مواقع تمركز الجماعات المتطرفة".

وأضاف أن "العملية بدأت الاثنين واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة"، دون أن يتمكن من اعطاء حصيلة محددة بالضحايا، وكان موظف لبنانى فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قتل برصاص مجهولين السبت فى تعز.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن أسوأ أزمة انسانية فى العالم مع وجود أكثر من 22 مليون شخص يعتمدون على المساعدات و8.4 ملايين على حافة المجاعة.