مقتل 3 قيادات حوثية وأسر آخر جراء عمليات الجيش اليمنى فى البيضاء

مقتل 3 قيادات حوثية وأسر آخر جراء عمليات الجيش اليمنى فى البيضاءالإثنين، 23 أبريل 2018 08:06 م
جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
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قتل 3 من القيادات الحوثية وأسر آخر، اليوم الإثنين،جراء عمليات للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ضد المليشيا فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " ، أن ثلاثة من القيادات الحوثية قتلوا فى جبهة قانية، كما تم اسر قيادى حوثى مع عدد من مرافقيه فى الجبهة ذاتها .
وفى السياق ذاته ، استهدفت مقاتلات التحالف العربى مواقع للحوثيين ما بين منطقتى قانية والوهبية، كما استهدفت تعزيزات تابعة للحوثيين فى موقع السمر بمنطقة الجماجم بمديرية الزاهر .
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