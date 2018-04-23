مقتل 3 قيادات حوثية وأسر آخر جراء عمليات الجيش اليمنى فى البيضاء







عدن أ ش أ

قتل 3 من القيادات الحوثية وأسر آخر، اليوم الإثنين،جراء عمليات للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ضد المليشيا فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " ، أن ثلاثة من القيادات الحوثية قتلوا فى جبهة قانية، كما تم اسر قيادى حوثى مع عدد من مرافقيه فى الجبهة ذاتها .

وفى السياق ذاته ، استهدفت مقاتلات التحالف العربى مواقع للحوثيين ما بين منطقتى قانية والوهبية، كما استهدفت تعزيزات تابعة للحوثيين فى موقع السمر بمنطقة الجماجم بمديرية الزاهر .