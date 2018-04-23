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الإثنين، 23 أبريل 2018 09:15 م
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مقتل 3 قيادات حوثية وأسر آخر جراء عمليات الجيش اليمنى فى البيضاء

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:06 م
مقتل 3 قيادات حوثية وأسر آخر جراء عمليات الجيش اليمنى فى البيضاء جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية


عدن أ ش أ
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قتل 3 من القيادات الحوثية وأسر آخر، اليوم الإثنين،جراء عمليات للجيش اليمنى والمقاومة الشعبية ضد المليشيا فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى " سبتمبر نت " ، أن ثلاثة من القيادات الحوثية قتلوا فى جبهة قانية، كما تم اسر قيادى حوثى مع عدد من مرافقيه فى الجبهة ذاتها .

وفى السياق ذاته ، استهدفت مقاتلات التحالف العربى مواقع للحوثيين ما بين منطقتى قانية والوهبية، كما استهدفت تعزيزات تابعة للحوثيين فى موقع السمر بمنطقة الجماجم بمديرية الزاهر .

 


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البيضاء

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