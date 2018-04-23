محافظ شمال سيناء : دماء الشهداء ضريبة لتحيا مصر ونعيش جميعا آمنين

خلال احتفالات عيدها القومى..
محافظ شمال سيناء : دماء الشهداء ضريبة لتحيا مصر ونعيش جميعا آمنينالإثنين، 23 أبريل 2018 03:24 م
اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
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قدم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء التحية لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية على أرض سيناء.
وقال محافظ شمال سيناء فى بيان اليوم على هامش انطلاق احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى الـ 36، الذى يناسب ذكرى تحريرها وجلاء آخر جندى إسرائيلى ، التحية لأهالى الشهداء ورسالتى لهم أن أولادكم وأزواجكم واشقائكم هم من فتحوا الطريق وجعلونا صامدين الأن، وقادرين على السير على الأرض فى أمن وأمان".
أضاف حرحور،أن دم الشهداء لن يضيع هدرا، وهى دماء ضريبة لتحيا مصر، وتعيش فى أمن وأمان، ومن ضحوا هم من خيرة شباب قواتنا المسلحة والشرطة المدنية.
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