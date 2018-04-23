محافظ سوهاج : توريد 15 ألف و503 طن قمح من المزارعين للشون والصوامع

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم،محافظ سوهاج، أن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 15 ألف و503 طن و992 كيلو جرام حتى الآن، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة،وغرفة العمليات التى تتابع عمليات توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة .

وشدد المحافظ على لجنة استلام الاقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

وأضاف عبد المنعم فى بيان،أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة،والمتوقع توريده خلال الموسم الح-الى 140 ألف طن اقماح ، مشيراً إلى ان المحافظة على اتم الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالى 2018 .

يذكر أن هناك تنسيقًا بين مديرتى التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، و"توجد لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لما أعلنته الحكومة، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من انه قمح مصرى وخاص بهذا العام 2018.