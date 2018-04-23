محافظ دمياط يفتتح معرض الكتاب بمكتبة مصر العامة







دمياط معتز الشربينى

افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط رئيس جلس أمناء المكتبة والدكتور أحمد بهى الدين العشاسى نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، معرض الهيئة العامة للكتاب، بحضور نخبة من المجتمع الدمياطى ومثقفيه ورواد المكتبة وذلك فى ضوء البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للكتاب ومكتبة مصر العامة بدمياط.

ووجه المحافظ بضرورة إقامة منفذ بيع للهيئة العامة "بمدينة رأس البر" وذلك لنشر الثقافة وتلبية الحاجة المعرفية للمصطافين، يأتى ذلك بالتوازى مع وجود منفذ بيع دائم طوال العام للهيئة داخل المكتبة، وحظى المعرض بإعجاب المحافظ والحضور لوجود الجديد والمميز من الكتب فى شتى مجالات المعرفة.

وقال أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة لـ"اليوم السابع" إن المعرض مفتوح يوميا للجمهور حتى 30 أبريل القادم من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا ومساء من 5 عصرا حتى 9 مساء.