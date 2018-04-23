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محافظ دمياط: تركيب البلدورات المضيئة وكاميرات المراقبة بالميادين

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:11 م
محافظ دمياط: تركيب البلدورات المضيئة وكاميرات المراقبة بالميادين محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تركيب البلدورات المضيئة أمام ديوان عام المحافظة تمهيدا لتعميم التجربة بمداخل المدينة والميادين العامة بالبلدورات المضيئة .

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير شبكة الطرق، وتركيب عدد من تلك البلدورات بشوارع المدينة الرئيسية، خاصة الطرق السريعة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد الأول من نوعه بدمياط، موضحًا أن هناك خطة عمل تم وضعها لتطوير طرق المحافظة بالكامل.

كما أعلن محافظ دمياط، توريد عدد (6) كاميرات مراقبة من قبل الشركة المسؤلة عن توريد وتركيب المنظومة الأمنية لمراقبة الشوارع بالكاميرات، يتم وضعهم  فى الكمائن "شطا والسلام والإسعاف بدمياط الجديدة"، مؤكدا أن الكاميرات ذات إمكانيات عالية جدا وتستخدم أعلى تقنية لتصوير السيارات القادمة من بعد ومن ثم الربط بالإدارة العامة للمرور بالقاهرة، والنظام يحدد بشكل آلى نوع السيارة ورقمها، وذلك للتأكد من ملكية صاحبها وكذلك إذا كانت مسروقة أم لا، مما يقلل دخول السيارات مجهولة الهوية إلى المحافظة .

وأكد توريد (50) محطة صغيرة " Nano Station" هوائيات إرسال واستقبال صغيرة، وكذا (45) محطات تقوية إرسال واستقبال على الكاميرات لتغطية الأماكن المفترض تركيب كاميرات بها المرحلة الأولى للربط بغرفة العمليات الرئيسية ونقاط المشاهدة للجهات الأمنية المعنية، كما أنه جارى استكمال توريد عدد (35) كاميرا "BTZ" متحركة عالية الجودة سيتم تركيبهم بالشوارع الرئيسية بالإضافة إلى (10) كاميرات محمولة لرجال المرور ، و(5) كاميرات ثابتة لتأمين الأهداف الاستراتيجية بالمحافظة على ان يتم البدء التشغيل التجريبي قبل رمضان .

 

 


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