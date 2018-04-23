محافظ بنى سويف يفتتح عدد من المشروعات الخدمية بعدى المحافظة القومى







بنى سويف - أيمن لطفى

افتتح اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وتفقد عددا من المشروعات بمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة، والتى تخدم أبناء المركز والمدينة،فى قطاعات حيوية فى مقدمتها التعليم، الطرق، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحى، الشباب والرياضة، المرور.

يوجد مشروعات تخدم 7 قرى وتوابعها يقطنها أكثر من 30 ألف نسمة، بخلاف مشروعات أخرى يستفيد منها المواطنون بدائرة المركز والمدينة، والذى يبلغ تعدادها 279 ألف و725 نسمة.

وتأتى هذه الافتتاحات والتفقدات التى تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، فى إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم القرى وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط، وضمن برنامج مركز سمسطا للإحتفال بالعيد القومى للمحافظة، لتكون هذه المناسبة شاهدة على دخول عدد من المشروعات للخدمة، وتطويراً فى مستوى الخدمات التى تهم المواطنين.

واستقبل محافظ بنى سويف، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا، والعميد عبدالرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ بافتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب قرية بدهل، بعد رفع كفاءته وإنارته وتنجيله بالنجيل الصناعى، بتكلفة 666 ألف جنيها، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، ويخدم مركز الشباب قرية بدهل وتوابعها.

تفقد المحافظ الملعب وأشاد بتنجيله ومستوى الذى وصل إليه، معرباً عن سعادته بافتتاح الملعب لتكون متنفسا للشباب لممارسة هواياتهم وإظهار مواهبهم ضمن خطة الدولة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة، وموجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، على دعمه للرياضة والأندية وكافة الألعاب الرياضية الجماعية والفردية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ معرض نادى الفتاة للمشغولات اليدوية بمركز الشباب، والذى ضم العديد من المشغولات اليديوية والحرفية، من تصميم وتنفيذ الفتيات، فضلا عن مشاهدة بعض الفقرات الفنية والعروض الرياضية التى قدمها طلائع وشباب مركز سمسطا، والتى حازت على إعجاب الحاضرين.

كما افتتح محافظ بنى سويف، مشروع إحلال وتجديد المدرسة الثانوية التجارية بمجمع المدارس بمدينة سمسطا، بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه، وتتكون من 36 فصلاً ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات، ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض، حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة لمنظومة التعليم فى المرحلة الثانوية التجارية بسمسطا، حيث بلغت مدة التنفيذ 9 أشهر، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسى 2018/2019.

كما افتتح المحافظ، النصب التذكارى لشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، والمقام بمدخل المدينة، والذى تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة 35 ألف جنيه، ومدون عليه أسماء شهداء الوطن من أبناء مركز ومدينة سمسطا، وتم تصميمه وإنشاؤه تحت إشراف الوحدة المحلية، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بإنشاء هذا النصب التذكارى تخليدًا للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن وأداء واجبهم، من أبناء مركز ومدينة سمسطا، وإحياءً لذكراهم ،ولترسيخ روح الانتماء والولاء للوطن، والوحدة الصحية بقرية سربو، والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مليون و750 ألف جنيهاً " بتمويل من المنحة الإماراتية"، حيث تفقد المحافظ الوحدة، والتى تضم غرفاً للإستقبال والكشف الطبى، ومعملاً للتحاليل وعيادة لطب الأسنان، وأجهزة لقياس ضغط الدم والسكر، ووحدة لتنظيم الأسرة، وأخرى للطب الوقائى، وأطمئن على توافر الأمصال والتطعيمات بها، مشيراً إلى دعم المحافظة لقطاع الصحة والنهوض به، لتقديم خدمة علاجية جيدة للمواطنين خاصة فى القرى والنجوع، وطريق قفطان الغربية بطول 1.3كم بتكلفة 1 مليون و700 ألف جنيه، بعد توسعته وتأهيله ورصفه ليصبح متوسط عرضه يتراوح ما بين 6 إلى 6.5 أمتار، ويخدم قرية قفطان وتوابعها، ويربط مركز سمسطا بطريق الخريجين، ومنه إلى الطريق الصحراوى الغربى، وذلك ضمن خطة المديرية لنشاط الرصف للعام المالى 2017/2108

وافتتح حبيب ، مدرسة التعليم الأساسى بقرية معجون، والتى تكلف إنشاؤها 4 مليون و 300 ألف جنيهاً،وتضم 22 فصلاً، ومعمل ومكتبة ودورة مياه وغرف مدرسين وإدارة، وتخدم القرية وتوابعها وتعتبر دعما قويا لمنظومة التعليم خاصة فى القرى

كما تفقد المحافظ مشروع وحدة مرور سمسطا بالدومانية، والجارى تنفيذه بأرض مجمع خدمات الشرطة البالغ مساحتها 2 فدان و17 قيراطا بمدينة سمسطا، التى تقوم مديرية الإسكان بتنفيذها باعتماد مالى 2.5 مليون جنيه، حيث ستخدم الوحدة تراخيص السيارات الملاكى لمواطنى مراكز سمسطا والفشن وببا، والمجالس القروية التابعة لها.

وكذلك مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية ببنى محمد راشد، والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، بتكلفة 11 مليون جنيه، والتى سيتم ربطها على محطة معالجة سمسطا، ومن المقرر نهوها نهاية يونيه المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ 85%.



أحدى الفتيات تقدم باقة ورد لمحافظ بنى سويف بعد افتتاحة ملعب الخماسى



محافظ بنى سويف أمام لوحة مدرسة سمسطا الثانوية



محافظ بنى سويف مع شباب الملعب الخماسى



محافظ بنى سويف يتحدث للمدرسين بمدرسة سمسطا



محافظ بنى سويف يتفقد أحد الفصول



محافظ بنى سويف يتفقد النجيلة بالملعب الخماسى



محافظ بنى سويف يتفقد مدرسة سمسطا



محافظ بنى سويف يتفقد معرض معرض نادى الفتاه للمشغولات اليدوية



محافظ بنى سويف يشاهد أحد العروض



محافظ بنى سويف يفتتح الملعق الخماسى بمركز شباب قرية بدهل



محافظ بنى سويف يفتتح مدرسة سمسطا الثانوية