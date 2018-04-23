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محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط بعرب الزينة بتكلفة 10.5 ملايين جنيه

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:03 م
محافظ المنيا يفتتح وحدة مرور سمالوط بعرب الزينة بتكلفة 10.5 ملايين جنيه وحدة مرور سمالوط بعرب الزينة


فريق المحافظات
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افتتح عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، وحدة مرور سمالوط بعرب الزينة  بتكلفة 10.5 مليون جنيه ، لتقديم الخدمات المرورية واستخراج رخص القيادة وتراخيص السيارات للمواطنين من أبناء المدينة والقرى التابعة لها وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين .

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة واللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد واللواء ممدوح عبد المنصف مدير امن المنيا واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور بالقاهرة والعقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة والعميد عادل جلال مدير ادارة مرور المنيا ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط.

وتبلغ المساحة الإجمالية لوحدة المرور 8 ألاف متر منها 1500 متر مباني وباقي المساحة مخصصة لإجراء الاختبارات لاستخراج تراخيص السيارات، كما تتكون الوحدة من ثلاثة طوابق تضم كافة الإدارات الخدمية.

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