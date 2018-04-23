محافظ الغربية يستقبل أسرة الشهيد نقيب مهندس وليد عاطفالإثنين، 23 أبريل 2018 01:24 م
محافظ الغربية يستقبل أسرة الشهيد نقيب مهندس وليد عاطف
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر،محافظ الغربية،بمكتبة بديوان عام المحافظة أسرة الشهيد نقيب مهندس وليد عاطف عبد العال صديق شهيد المحلة بحضور الدكتور محمد خليفة نائب البرلمان والذى استشهد فى الحرب الشاملة سيناء 2018.
وقدم محافظ الغربية فى بيان خالص تعازية لأسرة الشهيد، مؤكدا أن الدولة لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.
كما أكد المحافظ أيضا على أن المحافظة أخذت على عاتقها تقديم كافه أشكال الرعاية لأسر الشهداء ولن تألوا جهدا فى تلبيه رغباتهم وأننا فخورين بأبناءنا الذين يحاربون الارهاب لتحرير مصر من هذا العدو الغاشم ليعيش أبناء شعب مصر فى أمان واستقرار.
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