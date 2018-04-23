لافروف: لم نقرر بعد تزويد دمشق بمنظومة S300 الصاروخية

لافروف: لم نقرر بعد تزويد دمشق بمنظومة S300 الصاروخيةالإثنين، 23 أبريل 2018 12:59 م
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
إضافة تعليق
أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده لم تقرر بعد، تزويد سوريا بمنظومة إس 300 الصاروخية.
كان لافروف، أكد أن الضربات الجوية الأمريكية فى سوريا الأسبوع الماضى، أزالت أى التزام أخلاقى، يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات، لحليفها الرئيس السورى بشار الأسد.
إضافة تعليق
مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير
"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة