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لافروف: لم نقرر بعد تزويد دمشق بمنظومة S300 الصاروخية

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:59 م
لافروف: لم نقرر بعد تزويد دمشق بمنظومة S300 الصاروخية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


كتب سمير حسنى
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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده لم تقرر بعد، تزويد سوريا بمنظومة إس 300 الصاروخية.

كان لافروف، أكد أن الضربات الجوية الأمريكية فى سوريا الأسبوع الماضى، أزالت أى التزام أخلاقى، يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات، لحليفها الرئيس السورى بشار الأسد.

 

 


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