فيديو.. عمدة نجريج بعد حصد صلاح جائزة الأفضل بإنجلترا: إنجازاته تتخطى كلمة مبروك







الغربية – مصطفى عادل – مصطفى يحيى

حالة من الفرحة والفخر الشديد، هكذا كانت الأجواء داخل قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، فى ثان أيام تتويج ابنها محمد صلاح بلقب أحسن لاعب بالدورى الإنجليزى، فى الوقت ذاته حرص "اليوم السابع" على لقاء بالمهندس ماهر شتيه،عمدة قرية نجريج، للتعرف على حقيقة ما يتم تداوله بحق اللاعب وأسرته خلال الفترة الماضية، وعن رد فعل أهالى القرية بعد تتويج "صلاح" باللقب ورفع اسم قريتهم عاليا فى عنان سماء الإنجليز والعالم أجمع.

المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، أكد أن هاتفه المحمول لم يتوقف دقيقة منذ أمس بتلقى الاتصالات والتهانى من كافة محافظات وربوع مصر، قائلا:" لم تعد كلمة مبروك تكفى ما حققه محمد صلاح من انتصارات وانجازات وأرقاما قياسية، موضحا أن ما وصل إليه نجم ليفربول، جاء بعد سلسلة كبيرة من التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف أن "صلاح" قبل أن يصبح نجما عالميا تتغنى به ملاعب كرة القدم تعرض للعديد من المواقف الصعبة كانت أبرزها سفره لساعات طويلة للقاهرة وحيدا مستقلا عددا من وسائل المواصلات للذهاب للنادى، كما أنه واجه أكبر تحدٍ فى مسيرته الكروية بعد تهميشه خلال احترافه فى صفوف تشيلسى لكنه خرج من إنجلترا إلى روما ليعود مرة أخرى إلى إنجلترا ليحقق أرقاما قياسية فى عام ويتوج ملكا على عرش الكرة الإنجليزية.

وأضاف ماهر شتيه أن ما حققه محمد صلاح لم يتوقف على انجازه الرياضى فقط بل أنه تمكن من باحترامه وأخلاقه فى كسب حب وعشق الملايين على مستوى العالم، وتغيير العديد من المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين التى انتشرت فى بعض الدول الأوربية من خلال بعض الجماعات المتطرفة والتي أساءت للإسلام.

وعن أعمال صلاح الخيرية بقريته، كشف عمدة القرية أن اللاعب قرر تحمل تكاليف إنشاء معهد أزهري للفتيات وتجهيزه بالكامل وتسليمه على المفتاح للأزهر الشريف لتخفيف العبء عن فتيات القرية، لمنع تنقلهن إلى القرى المجاورة بتكلفة تصل لـ8 ملايين جنيه، إلى جانب مؤسسة محمد صلاح الخيرية والتى تكفل بـ400 أسرة لأرامل ومرضى وغير قادرين، وتقوم بصرف رواتب شهرية من 100لـ400 جنيه للأسر بإجمالى 50 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى تحمل اللاعب تكاليف إنشاء وحدة إسعاف بالقرية، وتجهيز وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى بسيون، إلى جانب الأعمال الخيرية التى لم يفصح عنها اللاعب.

وبشأن حقيقة ذبح أسرة اللاعب لعجول عقب إحرازه أهدافا، نفى عمدة القرية ذلك الأمر، مشيرا أن هذا من صنع بعض مروجى الشائعات، مطالبا بتحرى الدقة وعدم نشر أى اخبار كاذبة عن اللاعب وأسرته وأن يتركوا اللاعب للتركيز فى مشواره الكروى ليسعد الملايين ويحطم الأرقام القياسية.

وطالب عمدة القرية الشباب بالاقتداء بمحمد صلاح لأنه مثل وقدوة وشرف لمصر والمصريين للاقتداء به، مشيرا أن اللاعب شارك فى حملة ضد المخدرات لتوعية الشباب بخطورتها للابتعاد عنها.

وحول أسرة"صلاح"، قال عمدة قرية نجريج، إن انتشار مثل هذه المعلومات الكاذبة تدفع المواطنين من كافة محافظات مصر للحضور للقرية والانتظار أمام منزل أسرة اللاعب أملا فى الحصول على مساعدات مادية وهو ما يؤثر بالسلب على حياة الأسرة، ويدفعهم إلى عدم الخروج من المنزل، أو لجوء والد اللاعب للخروج فى ساعات مبكرة من الصباح والعودة ليلا فى وقت متأخر حتى لا يراه أحد، هربا من تلك الطلبات التى تتعدى الحدود.