فيديو.. حزن وإحباط عبد الملك الحوثى بعد مقتل صالح الصماد







كتب أيمن رمضان

ظهرت علامات الحزن والإحباط على عبد الملك الحوثى، زعيم ميليشيا الحوثى باليمن، عقب مقتل صالح الصماد القائد الأعلى للميلشيات، مشيراً إلى أن "الصماد"، قتل مع 6 من مرافقيه فى 3 غارات.

حمل عبد الملك الحوثى، خلال كلمة له بثتها قناة العربية، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، مسئولية مقتل "الصماد"، وهدد قائلاً:" لن تمر بدون محاسبة".

وكانت فضائية "سكاى نيوز" عربية، قد أعلنت فى نبأ عاجل لها بمقتل أكثر من 20 قياديا حوثيا إلى جانب صالح على الصماد خلال غارة للتحالف العربى يوم الخميس الماضى.

وشددت على أن مقتل الصماد يتزامن مع خسائر فادحة للميليشيات فى الساحل الغربى، فيما أكدت الحكومة الشرعية اليمنية أن "مقتل الصماد" يشكل ضربة قاصمة لمليشيا الحوثيين.

واستهدفت الغارة الجوية لقوات التحالف العربى سيارة كان صالح الصماد يستقلها فى شارع الخمسين بالحديدة، بعدما أرسلته الميليشيات إلى الساحل الغربي لقيادة المعارك بنفسه.

والقيادى الحوثى صالح الصماد كان يترأس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى الذى شكله الإنقلابيون الحوثيون، كما أنه القائد الأعلى لعناصر ميليشيات الحوثي العسكرية.

وكان التحالف العربى قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلى بأى معلومات تؤدى إلى القبض عليه، وهو المطلوب رقم 2 فى قائمة الـ 40 إرهابيا حوثيا المطلوبين للتحالف العربى.

وذكرت الأنباء الواردة من اليمن أن ميليشيات الحوثى عينت "مهدى المشاط" بدلا عن صالح الصماد كرئيس للمجلس السياسى الإنقلابى.