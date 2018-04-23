ضبط 3 أشخاص هاربين من 32 حكم قضائى فى حملة بالقليوبية

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية ، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ بمدينة شبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاث أشخاص هاربين من 32 حكم بالحبس وغرامة 90الف جنيه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ووفقاً لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الالفى مدير المباحث الجنائية قام ضباط مباحث الأحكام بالمديريةبحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ ، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "مرسي. ن هارب من 16حكم،ومدحت.ر هارب من 16حكم

ووائل. ف،المحكوم عليها هارب بالغرامة باجمالي مبالغ 90.0010 ألف جنيه (تسعون ألف جنيه وعشر جنيهات) في القضية رقم 6252 لسنة 2010 م جنح قسم ثان شبرا الخيمة ، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.