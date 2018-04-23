video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 أشخاص هاربين من 32 حكم قضائى فى حملة بالقليوبية

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:39 م
ضبط 3 أشخاص هاربين من 32 حكم قضائى فى حملة بالقليوبية حملة أمنية - ارشيفية


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية ، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ بمدينة شبرا الخيمة، وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاث أشخاص هاربين من 32 حكم بالحبس وغرامة 90الف جنيه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 
 
ووفقاً لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للعميد محمد الالفى مدير المباحث الجنائية قام ضباط مباحث الأحكام بالمديريةبحملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ ، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "مرسي. ن هارب من 16حكم،ومدحت.ر هارب من 16حكم
ووائل. ف،المحكوم عليها هارب  بالغرامة باجمالي مبالغ  90.0010 ألف جنيه (تسعون ألف جنيه وعشر جنيهات) في القضية رقم 6252 لسنة 2010 م  جنح قسم ثان شبرا الخيمة ، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن القليوبية يشن حملة أمنية ومرورية مكبرة بشوارع المحافظة

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة