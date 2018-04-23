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ضبط 1392 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:53 ص
ضبط 1392 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرور - أرشيفية


القليوبية نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير1392 مخالفة مرورية.

 

يذكر أن اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وجه اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بتنفيذ حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 1392 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية منها تحرير 181مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 10900 جنيه وسحب 65 دراجات نارية وحجز16 دراجة .

 

كما تم القيام بحملة بمطالع ومنازل الدائرى بقليوب أسفرت عن سحب 44 رخصة سيارة تسير بدون رخصة وتحصيل 3600 جنيه.


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