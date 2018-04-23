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ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:55 م
ضبط كمية من الدقيق المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالفيوم دقيق - أرشيفية


الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت حملة تموينية، من إدارة تموين مركز أول الفيوم، بالإشتراك مع مباحث التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط 600 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم، الخصص للمخابز البلدية، أثناء تهريبه عند بوابات تحصيل الرسوم، بطريق الفيوم/القاهرة الصحراوي.
 
كان المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين التموين بالفيوم، كلف قيادات التموين بالمديرية، بضبط الدقيق البلدي الذي يتم تهريبه لبيعه بالسوق السوداء، وتشكلت حملة برئاسة المحاسب رمضان محمد عبد الباقي، مدير إدارة مركز الفيوم أول، بالإشتراك مع مباحث التموين، وضبطت 600 كيلو جرام من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، قبل تهريبه لمحافظة القاهرة، بطريق الفيوم/ القاهرة الصحراوي، وحرر محضر بالواقعة، ضد سائق السيارة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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