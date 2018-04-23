ضبط سيدة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب وإقامة حفلات جنسية بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الآداب، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب، وكذلك إقامة حفلات جنسية فردية، وتم ضبط بداخلها 3 ساقطات بين أحضان 3 عاطلين، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4962 جنح أول الغردقة، وجارى العرض على النيابة العامة .

البداية كانت بورود معلومات للنقيب محمد حسام معاون مباحث الآداب، تفيد بإدارة ربة منزل شقتها بشارع المدارس للأعمال المنافية للآداب وتقيم بداخلها حفلات جنسية، لراغبى المتعة.

وتم إخطار العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب، الذى قام بدوره بإخطار اللواء حسام كمال مدير الأمن، واللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، اللذان أمرا بتقنين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهمين.

وعقب إصدار إذن النيابة العامة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن الرائد خالد متولى، والنقيب محمد حسام معاونى مباحث الآداب، من ضبط المدعوة " شيريهان . ع " 30 سنة ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية، وبداخلها كلا من المدعوه " فاطمة .ع " 31 سنة، ساقطة، مقيبمه شبين القناطر، حيث تم ضبطها تمارس الرزيلة مع المدعو " احمد .ا" 24 سنة مقيم بورسعيد، عاطل.

كما تم ضبط "ولاء .م" 27 سنة ساقطة، مقيمة ثانى الغردقة، تم ضبطها بين أحضان المدعو " احمد .ح " 24 سنة، عاطل مقيم بورفؤاد- بورسعيد، كذلك تم ضبط المدعوه " امانى. ا" 28 سنة، مقيمه ثان الغردقة تمارس الرزيلة مع " عبد الرحمن. م" عاطل 24 سنة، مقيم بورسعيد .

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالاتفاق مع صاحبة المسكن بدفع مبلغ 300 جنية لكل منهم، تقوم صاحبة المنزل بالحصول على 100 جنية منها، ولكل ساقطة 200 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .