video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيدة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب وإقامة حفلات جنسية بالغردقة

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:07 ص
ضبط سيدة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب وإقامة حفلات جنسية بالغردقة دعارة - أرشيفية


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تمكنت مباحث الآداب، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب، وكذلك إقامة حفلات جنسية فردية، وتم ضبط بداخلها 3 ساقطات بين أحضان 3 عاطلين، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 4962 جنح أول الغردقة، وجارى العرض على النيابة العامة .

 

البداية كانت بورود معلومات للنقيب محمد حسام معاون مباحث الآداب، تفيد بإدارة ربة منزل شقتها بشارع المدارس للأعمال المنافية للآداب وتقيم بداخلها حفلات جنسية، لراغبى المتعة.

 

وتم إخطار العقيد عبد الله عباس رئيس مباحث الآداب، الذى قام بدوره بإخطار اللواء حسام كمال مدير الأمن، واللواء عصام العزب مدير مباحث المديرية، اللذان أمرا بتقنين الإجراءات وإصدار إذن النيابة العامة لضبط المتهمين.

 

وعقب إصدار إذن النيابة العامة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن الرائد خالد متولى، والنقيب محمد حسام معاونى مباحث الآداب، من ضبط المدعوة " شيريهان . ع " 30 سنة ربة منزل تدير شقتها للأعمال المنافية، وبداخلها كلا من المدعوه " فاطمة .ع " 31 سنة، ساقطة، مقيبمه شبين القناطر، حيث تم ضبطها تمارس الرزيلة مع المدعو " احمد .ا" 24 سنة مقيم بورسعيد، عاطل.

 

كما تم ضبط "ولاء .م" 27 سنة ساقطة، مقيمة ثانى الغردقة، تم ضبطها بين أحضان المدعو " احمد .ح " 24 سنة، عاطل مقيم بورفؤاد- بورسعيد، كذلك تم ضبط المدعوه " امانى. ا" 28 سنة، مقيمه ثان الغردقة تمارس الرزيلة مع " عبد الرحمن. م" عاطل 24 سنة، مقيم بورسعيد .

 

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بالاتفاق مع صاحبة المسكن بدفع مبلغ 300 جنية لكل منهم، تقوم صاحبة المنزل بالحصول على 100 جنية منها، ولكل ساقطة 200 جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاملة بملهى ليلى بالغردقة لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب

البحرالاحمر

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اعمال منافية للاداب

الغردقة

مباحث الاداب




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة