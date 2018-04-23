صور.. 23 فنان أجنبى وعربى يدعمون مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

زار 23 فنان تشكيلى من مختلف جنسيات العالم، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

جاء ذلك عقب حضورالفنانين لفعاليات الملتقي الدولي لفنون الجرافيك في دورته الثانية والمقامة بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، لتقديم الدعم الأجنبي والعربي لمرضي السرطان بمحافظات الصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفي.

وقام الفنانون التشكيليون بعمل الزيارة بالتنسيق مع الدكتور صالح عبد المعطي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، بتقديم التبرعات المادية التي جمعوها فيما بينهم لصالح المستشفي لمواصلة دورها في علاج مرضي الصعيد بالمجان، كما قرروا إهداء لوحة فنية للمستشفي يشارك فيها كافة الفنانين بالملتقي.

وتم تنظيم جولة للفنانين الـ23 من دول العراق والهند ولبنان وتونس وكوريا الجنوبية ورومانيا وتركيا والأردن واليونان إلى جانب مصر، داخل أقسام المستشفي المختلفة، وإستمعوا لشرح وافي من كافة رؤساء الأقسام عن طبيعة الكشف علي المرضي وتشخيص حالاتهم بقسم علاج اليوم الواحد، وتلقي جرعات العلاج الكيماوي وتحضيرها داخل الصيدلية الإكلينيكية وقسم العلاج الإشعاعي وغرف الإقامة الداخلية والإفاقة والعمليات بالمرحلة الثانية.

وأبدي نجوم الفن التشكيلي خلال زيارتهم للمستشفي سعادتهم الكبيرة بزيارة هذا الصرح الطبي المميز الذي يعالج مرضي محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد بالمجان تماماً، مؤكدين علي أنه الملتقي الدولي لفنون الجرافيك يعد أحد المحاور الفنية المتميزة التي تجمع بين عدد من الفنانين الذي يعكسون ثقافة وحضارة أوطانهم، ليشكلوا في نهاية المطاف سيمفونية فنية ذات طراز راقً للغاية، فجميع المشاركون باختلاف هوياتهم قد وجدا في الفنون وبخاصة فن الجرافيك رابطاً قوياً يجمع بينهم علي أرض الأقصر، وجمعتهم أيضاً الأعمال الإنسانية الخيرية بزيارة المستشفي وتقديم الدعم لها.

وكان قد تضمن الملتقي بكلية الفنون الجميلة إقامة 25 ورشة عمل تتنوع بين مجالات فنون الجرافيك المختلفة، مثل الرسم والحفر والطباعة وفنون الكتاب، والرسوم الصحفية، والتصميمات المطبوعة، والندوات الحوارية، بين المشاركين وطلاب الفنون الجميلة فى الأقصر، بجانب إقامة معرض فنى يضم عددا من الأعمال الفنية للمشاركين بالملتقى، ويعد الملتقي دعاية للسياحة المصرية في بلدان جميع الفنانين المشاركين به.



23 فنان أجنبي وعربي يدعمون مرضي السرطان بمستشفي أورام الأقصر



جانب من زيارة وفد الفنانون لمستشفي اورام الاقصر



الفنانون يتبرعون بمبالغ مادية لدعم مرضي السرطان بالصعيد



الفنانون يقررون عمل لوحة فنية واهداؤها للمستشفي