صور.. وزير القوى العاملة: سيتم عمل مسابقة لأفضل مديرية توزع شهادات أمان







الدقهلية شريف الديب

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سوف يتم الإعلان عن مسابقة لأفضل مديرية قوى عاملة على مستوى الجمهورية، فى توزيع شهادات أمان، ومن يفوز به سوف يحصل على مكافأة كبيرة ومبالغ مالية تشجيعية.

وأوضح وزير القوى العاملة خلال مؤتمر توزيع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية، أنه سوف يتم حصر جميع العمالة غير المنتظمة فى نهاية عام 2018، حيث تسعى الوزارة لتسجيل كل العاملين، مع وضع آلية لتكون هناك قاعدة بيانات للعاملين غير المسجلين.

وأضاف، أنه سوف يتم النظر إلى العمالة بالخارج، ودخوله إلى المنظومة بعد الانتهاء من تسجيل العمال بالداخل، من أجل مراعاة الظروف التى تمر بها العمالة الخارجية، مؤكدًا على تصنيف العمالة من الناحية المهنية والجغرافيا فى كل قطاع على حده، وأنه سوف يفكر فى كيفيه تشغيل هذه العماله بالدولة.

وأشار سعفان إلى أن محافظه الدقهلية حققت الرقم الكبير فى شهادات أمان، وهى من أولى المحافظات فى توزيع فى طلب الشهادات، وهو ما دفع بعض المديريات لدعوتى للمشاركة فى توزيع شهادات أمان فطلبت منهم ضرورة ألا تقل عدد الشهادات عن 1000 شهادة لأشارك فى توزيعه.

وأشار إلى أن وزاره القوى العاملة كانت تجتهد قديما فى تسجيل أعداد العمالة غير المنتظمة، وأقصى عدد تم تسجيله هو 300 ألف على مستوى جميع المديريات، لكن بعد عمل شهادات أمان تمكنا من تسجيل 2 مليون عامل غير منتظم، وأصبح لهم بيانات مسجلة.

و من ناحية أخرى، أكد سعفان على أن الانتخابات العمالية سوف تجرى بشفافية والوزارة ملتزمة بتطبيق قانون التنظيمات النقابية، وحق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، واللائحة المنظمة له، على جميع المستويات النقابية، سواء اللجان أو النقابات العامة أو الاتحاد العام، وتوفيق الأوضاع لكافة التنظيمات النقابية فى مصر خلال الفترة التى قررتها اللائحة، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية مايو المقبل.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، أن فكره شهادة أمان أكثر من رائعة، و فكرة خارج الصندوق تماما، وهذه الاحتفالية رسالة لكل مواطن قائم على تشغيل عمالة غير منتظمة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة



محمد سعفان وزير القوى العاملة