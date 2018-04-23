صور.. وزير التعليم العالى يصل جامعة المنصورة لتفقد المنشآت الحديثة







الدقهلية - محمد حيزة

وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لجامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وذلك في مستهل جولته داخل الجامعة.

وكان فى استقباله خلال الزيارة الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور زكي زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشؤون النعليم والطلاب، ومن المقرر أن يبدأ وزير التعليم جولته، لتفقد مركز الكلى، وبعض المنشآت الحديثة بالجامعة، وعقد لقاء مع أعضاء مجلس الجامعة، ومديرى المراكز الطبية الجامعية.



وزير التعليم العالي يصل جامعة المنصورة

وزير التعليم العالي يصل جامعة المنصورة

وزير التعليم العالي يصل جامعة المنصورة

وزير التعليم العالي يصل جامعة المنصورة

وزير التعليم العالي يصل جامعة المنصورة