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صور.. ندوات لـ"وحدة مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة المنيا

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:08 ص
صور.. ندوات لـ"وحدة مناهضة العنف ضد المرأة" بجامعة المنيا ندوات لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة


كتب فريق المحافظات
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تستكمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا ندواتها وقوافلها التوعوية والتثقيفية الجديدة ضمن سلسلة ندواتها التوعوية لنشر الوعي والتثقيف القانوني والاجتماعي الخاص بقضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها داخل حرم جامعة المنيا وخارج أسوراها بالمدارس الحكومية والخاصة والنجوع والقرى ومراكز المحافظة والمدن أسبوعيا.

وذلك تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة الوحدة، وإشراف الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة.

وجاءت قافلتها هذا الأسبوع خارج أسوار الجامعة بعقد ندوة بمدرسة الشهيد محمد حبشي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا بعنوان "الوسائل الالكترونية واثرها في العنف ضد المرأة" حاضر فيها الدكتورة رجاء عبد الودود  استاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، والدكتورة لاميس الجافي بكلية الألسن، والدكتورجمال عاطف مدرس القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة المنيا، ومنسق عام وحدة مناهضة العنف بالجامعة، والدكتورة مروة مصطفى بكلية الهندسة.

وواصلت الوحدة ندواتها داخل كليات الجامعة بعقد ندوتها رقم 18بكلية طب الأسنان بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" والذى حاضر فيها الدكتور "حسن سند"، والدكتورة  منال فايز أبو سمرة الاستاذ بكلية الطب البشري بالمنيا، ومنسقة الوحدة بكلية الطب، والدكتور "جمال عاطف" بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بها.

 

ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة (2)
ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة 

 

ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة (3)
ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة 

 

ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة (5)
ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة 

 

ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة (6)
ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة 

 

ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة (8)
ندوات لـوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 


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