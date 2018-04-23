صور.. محافظ مطروح يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس الروضة بقصر الثقافة

صور.. محافظ مطروح يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس الروضة بقصر الثقافةالإثنين، 23 أبريل 2018 03:16 م
جانب من الحفل
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شهد اللواء علاء فتحي أبوز يد محافظ مطروح، اليوم الاثنين،حفل ختام الأنشطة وتخرج رياض الأطفال لمدراس الروضة، بمسرح قصر ثقافة مطروح، بحضور مدير التعليم والسكرتير العام ومديري الأجهزة التنفيذية وعمد ومشايخ المحافظة.
واستقبل المحافظ وضيوف الحفل، الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة،والعمدة أحمد طرام رئيس مجلس أمناء المحافظة ، وعبد الفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية،واللواء إدريس مصطفي طرام رئيس مجلس إدارة مدارس الروضة.
وقدم أطفال مرحلة رياض الأطفال مجموعة استعراضات فنية وأغاني وطنية نالت إشادة وإعجاب الحضور .
وأكد المحافظ، على أهمية ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية، ودورها في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم وإكسابهم السمات القيادية والأخلاقية المفيدة لهم في حياتهم العملية والعلمية المستقبلية.
وقدم المحافظ الشكر والتقدير لمسئولي تعليم مطروح، للتفعيل المتميز للأنشطة التربوية في جميع الإدارات التعليمية، وأشاد بمدرسة الروضة الخاصة، للتنظيم الجيد والإعداد المتميز للحفل.
محافظ مطروح يشهد حفل ختام الأنشطة لمدارس الروضة
جانب من اولياء الأمور وضيوف حفل مدارس الروضة بمطروح
تلاميذ مدارس الروضة يقدمون احدى الفقرات الغنائيية
استعراضات واغاني وطنية في حفل مدارس الروضة بمطروح
محافظ مطروح يتوسط تلاميذ مدارس الروضة المشاركين في الحفل
محافظ وقيادات مطروح يقفون تحية للسلام الوطني خلال الحفل
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