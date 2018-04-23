video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ربة منزل بالمنوفية تطلق مبادرة لإعادة تدوير الملابس القديمة

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:00 ص
صور.. ربة منزل بالمنوفية تطلق مبادرة لإعادة تدوير الملابس القديمة نبيلة رمضان محمد


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

لم تقف مكتوفة الأيدى بعد أن انفصلت عن زوجها، وواجهت الحياة بكل قوة وعزم على أن تحقق الأمان لأولادها الثلاثة، دون أن تحتاج إلى أى أحد، لتكافح من أجل تربيتهم بكل قوة لتعمل فى عدة وظائف ولعدم التوفيق بين عدد ساعات العمل والابتعاد عن أولادها الذين فى حاجة إلى تربية وتواجد بجانبهم لوقت طويل، لم تجد أمامها سوى أن تفكر فى عمل يساعد لها توفير الوقت بجانب أولادها ويوفر لها المال الكافى للإنفاق عليهم، فكانت فكرة إعادة تدوير الملابس القديمة وبيعها.

نبيلة رمضان محمد، صاحبة الـ39 عاما، والتى وجدت نفسها أمام خيار واحد بعد انفصالها عن زوجها، وهو أن تتحمل المسئولية فى تربية أبنائها الثلاثة، التى رفض والدهم الإنفاق عليهم أو رعايتهم، لتتحمل المسئولية وحدها، وتواجه عناء الحياة، لتعمل بالعديد من الأعمال من مكتبة إلى محل ملابس إلى مصنع إلى غيرها من الأعمال، الأمر الذى كان يضيع وقتا كبير لها دون الاطمئنان على أبنائها.

وقالت نبيلة، فكرت فى العديد من الأعمال، وبالمصادفة وجدت قطعا من الملابس القديمة لابنائى، وكنا فى إنتظار العيد، ووقتها لم يكن معى أى أموال لشراء ملابس جديدة لبنتى وأخواتها، فلم أجد أمامى مع ضيق اليد إلا أن أفكر فى طريقة جديدة تساعد فرحة أبنائى كباقى زملائهم.

وتابعت نبيلة، انتهى نهار اليوم والذى سيكون صباحه العيد، لينام أبنائى ودموعهم على خدهم، لعدم قدرتى على شراء ملابس جديدة، فقمت بشراء مقص جديد وبعض الخيوط، وسهرت طول الليل لأقص الملابس القديمة لأولادى من جديد كى أتمكن من إعادتها مرة أخرى، وتمكنت من استعارة ماكينة الخياطة الخاصة بجارتى وبحمد الله قمت بإعادة تجديد الملابس وصناعة شنطة وملابس لاولادى، وقمت بوضعهم فى أكياس جديدة، وعندما جاء الصباح وضعت بجانب اولادى الملابس ليتحول البكاء إلى فرحة عارمة بين الأبناء ليفرحوا ويلعبوا طوال اليوم.

وأضافت نبيلة، راودتنى الفكرة بأن أعمل بهذه الفكرة أكثر وأكثر حتى أتمكن من العمل بالمنزل وتوفير الوقت لاولادى، ومتابعتهم، فقمت بجمع كمية من الملابس كى أتمكن من إعادة تدويرها من جديد، وبالفعل تمكنت من بداية العمل وتصنيع عدد من الأشياء، لافتة إلى أنها عرضت فكرتها على عدد من الجمعيات الخيرية، ولاقت فكرتها رواجا كبيرا وأنها لاقت دعما من أحد الجمعيات الخيرية لتدعيم مشروعها، مشيرة إلى أنها قامت بالفعل بإعداد خطة العمل مع الجمعية، وتم البدء فى المشروع.

وأكدت نبيلة، أنها تسعى خلال الفترة القادمة إلى التطوير بالمشروع والذى يشارك معها فيه ثلاثة ربات بيوت، يقمن بالمشاركة معها فى تصنيع الملابس القديمة وإعادة تدويرها من جديد، من خلال عدد من الادوات البسيطة والتى تشمل " ماكينة خياطة ومقص وخيوط بسيطة " مؤكدة أن المشروع خلال عام سيكون هناك تشغيل لعدد أكبر من ربات البيوت وذلك بتوفير الملابس للفقراء، بالإضافة إلى الأرباح من هذا المشروع.

وأشارت نبيلة أنها أنتجت عدد من المنتجات من شنط وملابس للأطفال من هذه الملابس القديمة، من خلال الفرز الجيد لها، وعمل حصر بكل ما هو متاح من خامات مختلفة يمكن استغلالها فى العمل، والاعتماد على التصميمات المبتكرة التى تقوم بعملها من خلال ما لديها من خبرات، وتقوم بجمعها على الماكنية وتشطيبها بالعديد من الخطوات، للحصول على المنتج النهائى، لافتة إلى أنها قامت بتوزيع عدد من هذه المنتجات على الفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة، بينما قامت ببيع بعضها الأخر للحصول على نفقات الإنتاج المختلفة ولتوفير رواتب للعاملين بالمشروع.

ووجهت نبيلة رسالتها إلى جميع الأمهات بأن تستغل وقتها بشكل كبير وما لديها من إمكانيات حتى تستغل وقتها وما لديها حتى تستفيد منها وتفيد أبنائها وتحافظ على وقتها وتوفر المستلزمات الأساسية لها ولأسرتها.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قصة أم مثالية انفصل عنها زوجها منذ 17 سنة فزهدت الدنيا لتربية أبنائها

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قويسنا

تدوير الملابس

ماكينة خياطة

مشروع

تسويق




لا تفوتك
التضامن: آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الخميس المقبل

التضامن: آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الخميس المقبل

فيفا يهنى محمد صلاح: مبروك لفخر مصر والعرب فوزه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج

فيفا يهنى محمد صلاح: مبروك لفخر مصر والعرب فوزه بجائزة أفضل لاعب بالبريميرليج

وزارة البترول توقع مع الاتحاد الأوروبى اتفاقاً لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 20 محافظة.. المشروع يتكلف 1.2 مليار دولار.. وتشارك إيجاس فى تمويله.. و 40 مليون يورو لتغطية التوصيل للأسر الاكثر احتياجا

وزارة البترول توقع مع الاتحاد الأوروبى اتفاقاً لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 20 محافظة.. المشروع يتكلف 1.2 مليار دولار.. وتشارك إيجاس فى تمويله.. و 40 مليون يورو لتغطية التوصيل للأسر الاكثر احتياجا

فيديو وصور.. رجال يد الأهلى يتربعون على عرش الكؤوس الأفريقية للمرة الثالثة..أبناء عاصم حماد يسحقون الاتحاد الليبى فى النهائى.. الاحتفاظ باللقب لتعويض السوبر دافع اللاعبين.. وحسن وحماصة كلمة السر

فيديو وصور.. رجال يد الأهلى يتربعون على عرش الكؤوس الأفريقية للمرة الثالثة..أبناء عاصم حماد يسحقون الاتحاد الليبى فى النهائى.. الاحتفاظ باللقب لتعويض السوبر دافع اللاعبين.. وحسن وحماصة كلمة السر

كلوب بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب: عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه

كلوب بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب: عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير ليحققه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة