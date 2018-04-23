صور.. رئيس جامعة المنوفية ونائباه يشهدون حفل "التربية النوعية"الإثنين، 23 أبريل 2018 11:09 م
جانب من الحفل
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اختتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العلمى الدولى السادس لكلية التربية النوعية بعنوان "توجهات استراتيجية فى التعليم النوعى ومتطلبات سوق العمل" بحفل غنائى لكورال الكلية، قدم الطلاب مجموعة متنوعة من الأغانى، كما قدمت الطالبات بعض اللوحات الاستعراضية.
شهد الحفل الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان يشار عميد الكلية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وضيوف المؤتمر.
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