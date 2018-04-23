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صور.. البحرية الليبية تعلن غرق 11 مهاجرا وإنقاذ العشرات قبالة سواحل البلاد

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:31 ص
صور.. البحرية الليبية تعلن غرق 11 مهاجرا وإنقاذ العشرات قبالة سواحل البلاد مهاجرين في ليبيا


(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
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أعلنت البحرية الليبية غرق 11 مهاجرا وإنقاذ 263 آخرين، فى عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز)، إنه فى العملية الأولى تمكنت دورية حرس السواحل من "إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعى وانتشال 11 جثة ، قبالة سواحل صبراتة.

وأوضح البيان أن عملية الإنقاذ الأولى تمت على بعد خمسة أميال شمال شرق صبراتة ، وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة مصفاة الزاوية.

وأشارت البحرية الليبية إلى أنهم من جنسيات أفريقية ، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية.

وأوضح المصدر أن خفر السواحل أنقذ فى العملية الثانية 180 مهاجرا قبالة زليتن كانوا على متن قاربين مطاطيين ، وتم نقلهم إلى طرابلس.

المهاجرين في ليبيا
المهاجرين في ليبيا

 

إنقاذ مهاجرين
إنقاذ مهاجرين

 

جانب من عملية الإنقاذ
جانب من عملية الإنقاذ

 

عملية الإنقاذ
عملية الإنقاذ

 

مهاجرات تم إنقاذهن
مهاجرات تم إنقاذهن

 


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