صور .. إزلة 6 مشاتل أرز و 31 حالة تعدى على أرض زراعية بالشرقية







الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت لجنة من مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، بإزالة 6 مشاتل للأرز فى أرضى زراعية تابعة لجمعية منية سنتا وجمعيه أولاد مهنا بإدارة بلبيس الزراعية، ذلك تنفيذ لقرار وزير الرى، بحظر زراعة الأزر وتحديد له مناطق بعينها بالمحافظة.

وفى سياق متصل، أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، فى بيان إزالة 31 حالة تعدى بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية على مساحة 4 ألاف متر بمراكز ومدن "الزقازيق ، بلبيس ،أبوحماد ، الحسينية ، ههيا ، الإبراهيمية" وذلك فى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضح المحافظ أن التعدى على الأرض الزراعية يمثل جريمة فى حق الوطن و المواطن و يضر بمصالح المواطنين، مشدداً على ضرورة التصدى لمخالفات البناء على الأراضى الزراعية بإعتبارها تمثل أمن قومى و غذائى للمواطنين وضرورة إزالة المخالفة فى المهد على نفقة المخالف قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها.

كما أكد على إنتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالى كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 132608 طن و 454 كيلو قمح لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 28756 طن و 782 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً لكل قرية و تابع و مركز وربطها على الشون و الصوامع الجاهزة و المخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لإحكام السيطرة و الرقابة وتقليل نسبة الفاقد و الحفاظ على القمح المورد، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الزراعة و التموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية.

وأوضح أن إجمالى عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام 48 صومعة و شونة مطورة حكومية و قطاع خاص بطاقة إستيعابية 562 ألف و 719 طن تكفى لإحتياجات المحافظة من القمح لافتاً إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و 846 فدان.



مشاتل أزر