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الإثنين، 23 أبريل 2018 09:45 م
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"صحة الاسكندرية" تحرر محضرين ضد المطعم المتسبب فى إصابة 20 شخصا بتسمم

الإثنين، 23 أبريل 2018 09:38 م
"صحة الاسكندرية" تحرر محضرين ضد المطعم المتسبب فى إصابة 20 شخصا بتسمم تسمم - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، بقيادة الدكتورة عزة الفناجيلى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تم تحرير محضرين رقم 67/67 و67 / 96 للمطعم الذى تسبب فى حالات تسمم 20 شخصا.

و أشار بيان صادر منذ قليل، إلى أنه بناء على بلاغ سعيد صابر، مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بوجود حالات ادعاء تسمم غذائى بالعجمى، توجه مصطفى درويش مراقب أغذية العجمي بصحبة سمير الوزيرى مفتش الأغذية ومباحث تموين العجمى، إلى المكان الذى تم فيه تناول الوجبات، وتم تفتيشه وأخذ عينات والأصعمة المقدمة للأشخاص وهى أرز أبيض مطهى ودجاج مشوى وسلطات ولحم بقرى وكفتة ومكرونة مطهية.

كما أشار البيان، إلى أنه تبين وجود خطر داهم بالمطعم وهو وجود ماسورة صرف صحى بجوار نافذة التهوية بالمطبخ، ودورة مياه بجوار المخزن والتجهيز.

 

 


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