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صحة الإسكندرية: تحسن حالة 14 شخصا من حالات التسسم بمستشفى العامرية

الإثنين، 23 أبريل 2018 05:09 م
صحة الإسكندرية: تحسن حالة 14 شخصا من حالات التسسم بمستشفى العامرية اسعاف -ارشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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أعلنت مديرية الصحة بالاسكندرية، تحسن حالة وخروج 14 حالة من الحالات التى أصيبت بتسسم نتيجة تناول وجبة فاسدة، وأشار بيان صادر منذ قليل، إلى أنه متبقى فى المستشفى 6 حالات فقط  تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة، وهم "أحمد البدوي عبد المنعم ، محمد محمود حمدي ، و حمدي بلال إمبابي ، أحمد محمود حسن ، أحمد ملاح السيد ، محمد على أحمد".

و كانت مديرية الصحة بالاسكندرية قد أعلنت عن إصابة 20 شخصا بحالة تسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن لحوم وخضروات، وتم نقلهم لمستشفى العامرية العام لتوقيع الكشف الطبى عليهم.

 


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