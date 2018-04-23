صحة الإسكندرية: تحسن جميع حالات التسمم الغذائى بمستشفى العامرية

صحة الإسكندرية: تحسن جميع حالات التسمم الغذائى بمستشفى العامريةالإثنين، 23 أبريل 2018 07:46 م
الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية
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أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تحسن جميع حالات الإصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وعددهم 20 شخصا، وأكدت المديرية أنه تم خروجهم جميعا من مستشفى العامرية العام بعد تلقى العلاج اللازم.
وأوضحت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى بيان لها، أنها تلقت إخطارا من مستشفى العامرية العام غرب الاسكندرية، بوصول 20 مصابا بقىء مستمر وآلام فى البطن.
بالكشف الأولى، تبين إصابتهم بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن لحوم وخضروات باستراحة بالطريق السريع بطريق الناصرية العامرية، وخضعوا للعلاج اللازم.
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