صحة الإسكندرية: تحسن جميع حالات التسمم الغذائى بمستشفى العامرية







الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، تحسن جميع حالات الإصابة بالتسمم الغذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة، وعددهم 20 شخصا، وأكدت المديرية أنه تم خروجهم جميعا من مستشفى العامرية العام بعد تلقى العلاج اللازم.

وأوضحت الدكتورة عزة الفناجيلى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى بيان لها، أنها تلقت إخطارا من مستشفى العامرية العام غرب الاسكندرية، بوصول 20 مصابا بقىء مستمر وآلام فى البطن.

بالكشف الأولى، تبين إصابتهم بتسمم غذائى بسبب تناولهم وجبة غذائية فاسدة عبارة عن لحوم وخضروات باستراحة بالطريق السريع بطريق الناصرية العامرية، وخضعوا للعلاج اللازم.