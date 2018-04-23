شمال سيناء تعلن فتح التسجيل لاستقبال العاملين العائدين للمحافظة







شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم فى بيان لها، فتح باب التسجيل لاستقبال العائدين من خارج المحافظة من العاميلن فيها المتواجدين حالياً خارج المحافظة.

وجاء فى البيان "على العاملين بمحافظة شمال سيناء والمتواجدين حالياً خارج المحافظة ويتطلب عملهم عودتهم، يتم الدخول على البوابة الالكترونية للمحافظة وتسجيل البيانات التالية".

- الاسم رباعي

- الوظيفة

- الجهة التى يعمل بها

الرقم القومي ( 14 رقم )

- رقم التليفون

على ألا يتواجد أياً من العاملين فى أى مكان سواء بالاسماعيلية أو القنطرة غرب أو أى مكان آخر، إلا بعد الاتصال به من خلال إدارة الاتصال بديوان عام المحافظة لتحديد مكان التجمع وتوقيت الخروج.

التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://goo.gl/forms/OI1yKECUPH8oELHg2

وكانت أعلنت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم فى بيان لها، أسماء 774 من الأهالى نسقت المحافظة لسفرهم خارج المحافظة، وأوضح أن المنسق لهم ممن سبق تقدمهم طلبات للمحافظة للسفر خارج شمال سيناء، وتم الانتهاء من اجراءات ترتيبات السفر مع الجهات ذات الاختصاص وتوفير أتوبيسات تنقلهم صباح غدا الثلاثاء من أمام الصالة المغطاه فى مدينة العريش وصولا لمحافظة الإسماعيلية.

يذكر أنه وفقا للإجراءات الأمنية المتواكبة مع أوضاع شمال سيناء الأمنية، يتم السماح بالدخول والخروج لشمال سيناء بتنسيقات أمنية مسبقة، وبين الحين والآخر توفر محافظة شمال سيناء أتوبيسات فى رحلات مغادرة ووصول للمحافظة، لمن يتقدمون بطلب للسفر بعد إنهاء إجراءات التنسيقات اللازمة لهم.