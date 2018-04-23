س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف للفن الفلسطينى فى أمريكا







كتب: محمد الأحمدى

افتتح فيصل صالح، رجل الأعمال الأمريكى الفلسطينى الأصل، اليوم الأثنين، متحفًا جديدًا فى الولايات المتحدة وكرّسه للبحث فى التاريخ الفلسطينى والحفاظ عليه، وتقديم الفن التعبيرى وقصص الفلسطينيين فى أنحاء العالم.

وافتتح المتحف فى ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر أول متحف مخصص للفن الفلسطينى، فيما يضم صورا معلقة على الحائط للحياة فى فلسطين قبل النكبة، وأوراقًا ثبوتية قديمة صادرة عن الحكومة الفلسطينية.



متحف الفن الفلسطينى

ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن أول متحف للفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية فى صورة س و ج.

من هو فيصل صالح مؤسس أول متحف للفن الفلسطينى بأمريكا ؟

يعتبر فيصل صالح رجل أعمال أمريكى فلسطينى، مولود فى البيرة برام الله الفلسطينية، من عائلة لاجئة بقرية سلامة من يافا، تركتها قبل عام 1948، وجاء إلى الولايات المتحدة فى عام 1969 وهو فى 17 من عمره لإكمال تعليمه، وحصل على بكالوريوس فى الاقتصاد من كلية أوبيرلين، وماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة كونيتيكت، وأسس شركات عدة مختصة فى الموارد البشرية.

ما هو الهدف من إنشاء المتحف ؟

أكد فيصل صالح، صاحب فكرة المتحف ومؤسسه، أن هذا المتحف للفسطينيين أولًا، ليجدوا مكانًا خارج الوطن يعبِّر عنهم ويفتخرون به، وللأمريكيين ثانيًا، حتى يتعرفوا على شكل آخر لفلسطين غيرَ السياسى، ففكرة هذا المتحف هى جمع التاريخ والحضارة والفن الفلسطينى فى مكان واحد يمكن للأمريكيين من خلاله التعرّف على فلسطين التى لا يرونها بالعادة.



جانب من أعمال المتحف

ما هو الموعد المحدد لإفتتاح المتحف ؟

وكان من المقرر له الافتتاح فى يناير 2018 فى وودبريدج بولاية كونيتيكت الأمريكية، ولكن تم افتتاحه رسميا اليوم الاثنين 23 أبريل.

من هم المشاركة فى مهام مجلس إدارة المعرض ؟

يتولى إدارة المتحف مجلس إدارة أعضاؤه فلسطينيون من مختلف التخصصات، فيهم رجال أعمال وأطباء وعلماء ومحامون وباحثون أكاديميون، ويشغل فيصل صالح مؤسسه منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للمتحف.

من الممول لهذا المتحف ؟

يتألف إدارة المتحف أعضاء فلسطينيين وغير فلسطينيين من خلفيات مهنية مختلفة، ويمول فيصل صالح مؤسسه مرحلة بدء تشغيل المتحف، لكنه يأمل أن ينضم إليه رجال أعمال فلسطينيون آخرون بصفتهم داعمين للمشروع.



زوار المتحف

ما هى أبرز اللوحات بالمتحف ؟

يضم المتحف مجموعات من الوسائط المتعددة لصور تاريخية نادرة عن فلسطين والفلسطينيين، ووثائق وأفلام ووسائل إعلام رقمى، إلى جانب التاريخ الشفوى والفنون البصرية والأدبية والمحاضرات العامة والعروض الحية.

ما هى أبرز الأعمال الفنية بالمعرض بجانب الصور واللوحات ؟

يوجد أيضا مطرزات خيطت بأيادى النساء الفلسطينيات، ومنحوتات شكلت بأيدى غيرهن، وغرفة أخيرة تعقد فيها ندواتٌ ومناقشاتٌ لكتبٍ فلسطينية أو كتبٍ لها علاقة بالقضية والتاريخ والحضارة.