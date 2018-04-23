video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 09:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف للفن الفلسطينى فى أمريكا

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:00 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول متحف للفن الفلسطينى فى أمريكا متحف الفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية


كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

افتتح فيصل صالح، رجل الأعمال الأمريكى الفلسطينى الأصل، اليوم الأثنين، متحفًا جديدًا فى الولايات المتحدة وكرّسه للبحث فى التاريخ الفلسطينى والحفاظ عليه، وتقديم الفن التعبيرى وقصص الفلسطينيين فى أنحاء العالم.

وافتتح المتحف فى ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر أول متحف مخصص للفن الفلسطينى، فيما يضم صورا معلقة على الحائط للحياة فى فلسطين قبل النكبة، وأوراقًا ثبوتية قديمة صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

متحف الفن الفلسطينى
متحف الفن الفلسطينى

ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن أول متحف للفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية فى صورة س و ج.

من هو فيصل صالح مؤسس أول متحف للفن الفلسطينى بأمريكا ؟

يعتبر فيصل صالح رجل أعمال أمريكى فلسطينى، مولود فى البيرة برام الله الفلسطينية، من عائلة لاجئة بقرية سلامة من يافا، تركتها قبل عام 1948، وجاء إلى الولايات المتحدة فى عام 1969 وهو فى 17 من عمره لإكمال تعليمه، وحصل على بكالوريوس فى الاقتصاد من كلية أوبيرلين، وماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة كونيتيكت، وأسس شركات عدة مختصة فى الموارد البشرية.

ما هو الهدف من إنشاء المتحف ؟

أكد فيصل صالح، صاحب فكرة المتحف ومؤسسه، أن هذا المتحف للفسطينيين أولًا، ليجدوا مكانًا خارج الوطن يعبِّر عنهم ويفتخرون به، وللأمريكيين ثانيًا، حتى يتعرفوا على شكل آخر لفلسطين غيرَ السياسى، ففكرة هذا المتحف هى جمع التاريخ والحضارة والفن الفلسطينى فى مكان واحد يمكن للأمريكيين من خلاله التعرّف على فلسطين التى لا يرونها بالعادة.

جانب من أعمال المتحف
جانب من أعمال المتحف

ما هو الموعد المحدد لإفتتاح المتحف ؟

وكان من المقرر له الافتتاح فى يناير 2018 فى وودبريدج بولاية كونيتيكت الأمريكية، ولكن تم افتتاحه رسميا اليوم الاثنين 23 أبريل.

من هم المشاركة فى مهام مجلس إدارة المعرض ؟

يتولى إدارة المتحف مجلس إدارة أعضاؤه فلسطينيون من مختلف التخصصات، فيهم رجال أعمال وأطباء وعلماء ومحامون وباحثون أكاديميون، ويشغل فيصل صالح مؤسسه منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للمتحف.

من الممول لهذا المتحف ؟

يتألف إدارة المتحف أعضاء فلسطينيين وغير فلسطينيين من خلفيات مهنية مختلفة، ويمول فيصل صالح مؤسسه مرحلة بدء تشغيل المتحف، لكنه يأمل أن ينضم إليه رجال أعمال فلسطينيون آخرون بصفتهم داعمين للمشروع.

زوار المتحف
زوار المتحف

ما هى أبرز اللوحات بالمتحف ؟

يضم المتحف مجموعات من الوسائط المتعددة لصور تاريخية نادرة عن فلسطين والفلسطينيين، ووثائق وأفلام ووسائل إعلام رقمى، إلى جانب التاريخ الشفوى والفنون البصرية والأدبية والمحاضرات العامة والعروض الحية.

ما هى أبرز الأعمال الفنية بالمعرض بجانب الصور واللوحات ؟

يوجد أيضا مطرزات خيطت بأيادى النساء الفلسطينيات، ومنحوتات شكلت بأيدى غيرهن، وغرفة أخيرة تعقد فيها ندواتٌ ومناقشاتٌ لكتبٍ فلسطينية أو كتبٍ لها علاقة بالقضية والتاريخ والحضارة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. افتتاح أول متحف للفن الفلسطينى بالولايات المتحدة الأمريكية

فلسطين

امريكا

اخبار فلسطين

اخبار امريكا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة