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رويترز تنشر صورا لسعوديات يتدربن على رفع الأثقال

الإثنين، 23 أبريل 2018 06:45 م
رويترز تنشر صورا لسعوديات يتدربن على رفع الأثقال جانب من تدريبات سيدات السعودية داخل إحدى الصالات


(رويترز)
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يمارس عدد من نساء السعودية، اليوم الاثنين، رياضات شاقة مثل رفع الأثقال، وسمحت المملكة أوائل العام فقط بافتتاح صالات تدريب رياضية للنساء. 

وسرعان ما ازدحمت صالات رياضية بمترددات عليها مثل ريهام الشعبان التى تتردد على صالة فى مدينة الدمام شرق المملكة.

السيدة السعودية ريهام الشعبان تقول إن رفع الأثقال وسيلة لتحسين شكل المرأة وجمالها ولياقتها، وأضافت "اللى ما يبحث عن الرياضة أو إنه يبغى يدخل فى هذا المجال يتخوف من الحديد، فيه أفكار إلى الآن، ما ذهبت يعنى لسه، فيه أفكار موجودة، لكن الفكرة السائدة إن الحديد إلى المرأة بالعكس يعنى شىء مرة جدا يعني يزيد قوامها، يزيد جمالها، يزيد لياقتها، أنا ما أشوف فيها أى مشكلة".

وعادت بعض السعوديات لبلادهن فى الآونة الأخيرة حاملات شهادات فى مجال التدريب الرياضى، حصلن عليها أثناء إقامتهن بالخارج.

وقالت فتاة أخرى تدعى رحاب المحاسنة "أحتاج أن أطور من نفسي، ما عندى استعداد، مع أنى مخولة بهذه الشهادات إنى أصير مدربة، بس أحس نفسي ما وصلت لدرجة التشبع العلمى، أحتاج أن أطور من نفسى أكثر علشان أستفيد وأفيد غيرى مستقبلا".

وأضافت إيمان شلد "البنات فاهمين خطأ، زى ما قلت لك، إنهم يخافوا إنهم يحصلوا على عضلات زي الرجال، بس مستحيل إنهم يحصلوا على هذا الشىء إذا ما أخذوا هرمونات خارجية، أما إذا تمرنوا تمرينات مقاومة عادية وتغذوا تغذية صحيحة، بالعكس بيحصلوا على شكل ما بيحصلوه في أي رياضة ثانية".

 

جانب من السيدات السعوديات
جانب من السيدات السعوديات

 

سيدة سعودية ترفع الأثقال
سيدة سعودية ترفع الأثقال

 

فتاة سعودية
فتاة سعودية

 

رفع فتاة سعودية الأثقال
رفع فتاة سعودية الأثقال

 

تدريب فتيات السعودية على رفع الأثقال
تدريب فتيات السعودية على رفع الأثقال

 

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

 

فتاة سعودية خلال التدريبات
فتاة سعودية خلال التدريبات

 

فريق التدريب داخل صالة جيم
فريق التدريب داخل صالة جيم

 

فتاة سعودية خلال التدريب
فتاة سعودية خلال التدريب

 

جانب من تدريبات لفتاة سعودية
جانب من تدريبات لفتاة سعودية

 


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