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روسيا ترفض التعليق على تقارير باعتزامها تزويد سوريا بأنظمة صواريخ إس 300

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:10 م
روسيا ترفض التعليق على تقارير باعتزامها تزويد سوريا بأنظمة صواريخ إس 300 منظومة صواريخ إس 300 - أرشيفية


رويترز
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رفض الكرملين التعليق، اليوم الاثنين، على تقارير إعلامية عن اعتزامه تزويد سوريا قريبا بأنظمة صواريخ إس-300، ولكن قال إن الضربة الجوية الغربية على سوريا عكرت الأجواء في المنطقة.

ونقلت صحيفة كومرسانت اليومية عن مصادر عسكرية قولها فى وقت سابق اليوم أن روسيا قد تبدأ فى تزويد سوريا بأنظمة صواريخ إس-300 المضادة للطائرات في المستقبل القريب.

وتابعت أن خبراء يعتقدون أن إسرائيل سترد بشكل سلبي على هذا التطور وربما تقصف المنطقة التى يجرى نشر أنظمة الصواريخ بها.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الجمعة إن الضربات الجوية الغربية على سوريا هذا الشهر أحلت روسيا من أى التزام أخلاقى يمنعها من إرسال أنظمة الصواريخ لحليفها بشار الأسد.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم ردا على سؤال عن احتمال إرسال أنظمة صواريخ إس-300 لسوريا "الضربة الصاروخية عكرت المناخ بشدة فيما يتعلق بسوريا وعملية السلام السورية.

"لحق ضرر كبير بالقانون الدولى وروح القانون الدولى فيما يتعلق بالتعاون".

 


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