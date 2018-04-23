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رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر "القانون والبيئة" بكلية الحقوق‎

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:33 م
رئيس جامعة طنطا يفتتح مؤتمر "القانون والبيئة" بكلية الحقوق‎ الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا


الغربية - أحمد زيادة
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افتتح الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا ، صباح اليوم الاثنين ، فعاليات المؤتمر العلمى الخامس الذى تنظمه كلية الحقوق بعنوان "القانون والبيئة" حيث تستمر فعالياته على مدار يومين.

و أكد الدكتور مجدى سبع  رئيس الجامعة فى كلمت أن تحقيق مستوى لائق للبشرية يعتمد بشكل أساسى على الكفاءة فى إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وتجنب الإفراط فى استغلال غير المتجدد منها، مضيفاً أن مؤشر البصمة البيئية يعد من أحدث مؤشرات التنمية المستدامة حيث يعمل على مقارنة الاستهلاك البشرى للموارد الطبيعية بالقدرة البيئية المتجددة من أجل استعادة وتعزيز التوازن بين البشر والطبيعة وتحقيق توازن بيئى مستدام.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم أن المؤتمر يناقش 3 محاور رئيسية، مشيراً أن المحور الأول يتمثل فى التشريعات ودورها فى مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة ويضم هذا المحور عدد من الموضوعات أهمها انعكاسات قوانين البيئة الوطنية على قضايا التلوث البيئى، ودور الإعلام فى الوعى بقضايا البيئة والتلوث ، والتلوث العابر للحدود ومشكلاته، فى حين يتمثل المحور الثانى فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى قضايا البيئة ويتناول موضوعات التغيرات المناخية والتصحر والجفاف ، ومشاكل النفايات الخطرة والحماية منها، والطاقة البديلة والتلوث الناجم عن التكنولوجيا الحديثة وغيرها.

أما المحور الثالث فيتمثل فى المسئولية عن التلوث من خلال مناقشة عدد من الموضوعات أهمها التلوث بسبب التفجيرات والأعمال الإرهابية، والتلوث الناجم عن أعمال النزاع المسلح والحروب الأهلية، ودور الاتفاقيات الدولية فى حماية البيئة ، وقضايا البيئة فى الفقه الإسلامي.

 

 

 


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