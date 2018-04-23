رئيس جامعة بنها: نعمل علي حماية المال العام واستكمال المشروعات المتوقفه







القليوبية-نيفين طه

أنهي الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية يوم عمل شاق، قاما في نهايته بزياره جامعة بنها فرع العبور الذي يقع علي مساحة 92 فداناً ويحاط بسور طوله 2.8 كم بارتفاع ثلاثة أمتار ويضم ثمانية بوابات، ويتكلف السور 36 مليون جنيه لحماية ممتلكات الجامعه ومنع التعدي عليها باعتبارها أموالاً عامه يجب حمايتها والحفاظ عليها

هكذا أكد الدكتور القاضي في حديثه الي محافظ القليوبية في الجولة التي شملت تفقد المبني الاداري للجامعة وكلية طب الاسنان وقاعة الاحتفالات التي يبلغ تكلفتهم 33 مليون جنيه، والتي توقف العمل بها علي مدي سنوات الي ان تم استئنافه منذ وقت قليل وتسارعت وتيرة العمل به في الفتره الاخيره حتي أوشك علي الانتهاء

وأضاف القاضي أنه تم الحصول علي تراخيص لمبنيان تعليميان من اجمالي مباني فرع الجامعه بالعبور باجمالي مساحة 17 ألف متر مربع، ويضمان 20 قاعه للمحاضرات تتسع القاعه الواحده 250 طالباً بالاضافه الي مكاتب اداريه ومكاتب لاعضاء هيئة التدريس والاساتذه وجراج بكامل مسطح المبني

وقال القاضي أننا وضعنا نصب أعيننا حماية المال العام وازالة التعديات التي حاول البعض القيام بها علي أرض الجامعه التي تعد أموالاً عامه يجب حمايتها والحفاظ عليها، كما وضعنا نصب أعيننا استئناف العمل في كل المشروعات المتوقفه أو التي عانت من التعصر لأن تركها بدون استكمال يعد أحد وجوه اهدار المال العام

وأضاف القاضي ان فرق العمل في مختلف ادارات الجامعه تحملت الكثير من أجل الاسراع في تنفيذ المشروعات المتوقفه واستئناف العمل بها والذي دخل في مراحله النهائيه هو ما نراه اليوم.