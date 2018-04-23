video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حملة ضد الإرهابيين فى اليمن بعد مقتل موظف فى الصليب الأحمر

الإثنين، 23 أبريل 2018 12:01 م
حملة ضد الإرهابيين فى اليمن بعد مقتل موظف فى الصليب الأحمر اليمن - أرشيفية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

جرت مواجهات عنيفة بين إرهابيين والقوات المعترف بها دوليا فى اليمن التى أطلقت حملة فى تعز بجنوب غرب البلاد، اليوم الاثنين، بعد مقتل موظف فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما أفاد ضابط فى الشرطة.

وتدور المواجهات فى حى الجحملية الخاضع لسيطرة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى المعترف بها ضمن "حملة تنفذها وتستهدف الجماعات المتطرفة" فى هذه المدينة.

وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الأكبر من تعز فى حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطق عدة فى محيطها.

وتابع الضابط أن "محافظ تعز المعين من قبل الرئيس المدعوم من التحالف العربى شكل أمس الأحد حملة من كافة الوحدات الامنية والعسكرية ضد مواقع تمركز الجماعات المتطرفة".

وأضاف ان "العملية بدأت الاثنين واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة"، دون أن يتمكن من اعطاء حصيلة محددة بالضحايا، وكان موظف لبنانى فى اللجنة الدولية للصليب الاحمر قتل برصاص مجهولين السبت فى تعز.

وقتل نحو 10 آلاف شخص فى اليمن منذ تدخل التحالف الدولى الذى تقوده السعودية فى البلاد فى مارس 2015 دعما للقوات الحكومية فى وجه المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن أسوأ أزمة انسانية فى العالم مع وجود أكثر من 22 مليون شخص يعتمدون على المساعدات و8,4 ملايين على حافة المجاعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

30يوما ترصد جرائم الحوثيين "الحلقة الثالثة".. حضارة اليمن ضحية "تتار العصر"..120موقعاً أثرياً دمرتها ميليشيا الحوثى.. ومافيا التهريب نهبت شواهد الحضارة اليمنية وباعتها بملايين الدولارات للإسرائيليين والإيرانيين

فيديو.. وزير ثقافة اليمن لليوم السابع: الحوثى هرّب لإسرائيل أقدم نسخ التوراة

فيديو.. كيف دمر الحوثى المعالم الدينية وهربوا الآثار لطمس تاريخ اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 26 ألف كرتونة من اللحوم فى اليمن

30 يوما ترصد جرائم الحوثيين ومعاناة الأهالى "الحلقة الثانية".. مستشفيات اليمن بين مدافع الحوثى وبيزنس المنظمات الدولية.. نقص الأدوية وسيارات الإسعاف وتوقف رواتب الأطباء.. أزمات ملحة فى القطاع الصحى.. فيديو وصور

اخبار عربيه

اليمن

الحرب فى اليمن

ارهاب

الشرطه اليمنيه




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة