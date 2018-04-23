حملة ضد الإرهابيين فى اليمن بعد مقتل موظف فى الصليب الأحمر







(أ ف ب)

جرت مواجهات عنيفة بين إرهابيين والقوات المعترف بها دوليا فى اليمن التى أطلقت حملة فى تعز بجنوب غرب البلاد، اليوم الاثنين، بعد مقتل موظف فى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب ما أفاد ضابط فى الشرطة.

وتدور المواجهات فى حى الجحملية الخاضع لسيطرة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى المعترف بها ضمن "حملة تنفذها وتستهدف الجماعات المتطرفة" فى هذه المدينة.

وتسيطر القوات الحكومية على الجزء الأكبر من تعز فى حين يسيطر المتمردون الحوثيون على مناطق عدة فى محيطها.

وتابع الضابط أن "محافظ تعز المعين من قبل الرئيس المدعوم من التحالف العربى شكل أمس الأحد حملة من كافة الوحدات الامنية والعسكرية ضد مواقع تمركز الجماعات المتطرفة".

وأضاف ان "العملية بدأت الاثنين واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة"، دون أن يتمكن من اعطاء حصيلة محددة بالضحايا، وكان موظف لبنانى فى اللجنة الدولية للصليب الاحمر قتل برصاص مجهولين السبت فى تعز.

وقتل نحو 10 آلاف شخص فى اليمن منذ تدخل التحالف الدولى الذى تقوده السعودية فى البلاد فى مارس 2015 دعما للقوات الحكومية فى وجه المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن أسوأ أزمة انسانية فى العالم مع وجود أكثر من 22 مليون شخص يعتمدون على المساعدات و8,4 ملايين على حافة المجاعة.