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حرس السواحل الليبى: إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى شمال القرة بوللى

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:56 م
حرس السواحل الليبى: إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعى شمال القرة بوللى مهاجرون غير شرعيين ـ أرشيفية


كتب أحمد جمعة
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تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى  (الزورق صبراتة ) من إنقاذ عدد 74 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 40 امرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك.
 
وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل الليبى، فى بيان صحفى، حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت شمال القره بوللى.
 
وأوضح أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة طرابلس البحرية، مؤكدا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء السكة. 
 

 


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