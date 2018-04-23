video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جمعية الأورمان بالمنوفية تنظم معرضاً خيرياً لتوزيع الملابس بالمجان

الإثنين، 23 أبريل 2018 11:09 ص
جمعية الأورمان بالمنوفية تنظم معرضاً خيرياً لتوزيع الملابس بالمجان معرض ملابس - أرشيفية


المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، معرضاً خيرياً لملابس الأطفال، بقرية ميت فارس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، خلال شهر إبريل الجارى، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

وصرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية،فى بيان له اليوم أنه تم توزيع 1200 قطعة ملابس جديدة بالمجان، مؤكداً على أن المستفيد من هذه المعارض هم غيرالقادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوى الدخل .

كما أشار درغام إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بتنظيم هذه المعارض، والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، والحد من معانتهم وتعمل على تخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اورمان المنوفيه

قرية ميت فارس

مدينة بركة السبع




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة