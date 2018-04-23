جمعية الأورمان بالمنوفية تنظم معرضاً خيرياً لتوزيع الملابس بالمجان







المنوفية - محمد فتحى

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، معرضاً خيرياً لملابس الأطفال، بقرية ميت فارس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، خلال شهر إبريل الجارى، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

وصرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية،فى بيان له اليوم أنه تم توزيع 1200 قطعة ملابس جديدة بالمجان، مؤكداً على أن المستفيد من هذه المعارض هم غيرالقادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوى الدخل .

كما أشار درغام إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه أشاد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بتنظيم هذه المعارض، والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، والحد من معانتهم وتعمل على تخفيف أعباء الحياة من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .