جامعة دمياط : إقامة مركز لتعليم الكبار وتدريب الطلاب على المشروعات الصغيرة

جامعة دمياط : إقامة مركز لتعليم الكبار وتدريب الطلاب على المشروعات الصغيرةالإثنين، 23 أبريل 2018 03:26 م
جانب من المجلس
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عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد الحميد خضر اجتماع اليوم حيث تناول الاجتماع بربط البحث العلمي بالصناعات البيئية وتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية وإقامة مركز تعليم كبار بجامعة دمياط وكيفية توفير الحماية الاجتماعية لطلاب الجامعة من خلال التوعية ومواجهة التطرف.
كما أوصى المجلس بمراجعة سبل السلامة والصحة المهنية بالكنترولات ولجان لامتحانات والمباني الجامعية وكذلك بحث إمكانية تنفيذ ورشة عمل لخريجي الكليات وخاصة طلاب كلية التجارة حول دراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة.
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