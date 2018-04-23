تنظيم داعش يهدد قبل انتخابات العراق باستهداف مراكز الاقتراع







رويترز

قال تنظيم داعش إنه سيهاجم مراكز الاقتراع فى العراق خلال الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل وإن أى مشارك فى الانتخابات سيعتبر "كافرا".

واتهم أبو الحسن المهاجر المتحدث باسم التنظيم المتشدد فى رسالة صوتية تم بثها فى وقت متأخر مساء أمس الأحد الحكومة العراقية التى يقودها الشيعة بأنها وكيل لإيران وحذر من أنه سيجرى استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت فى الانتخابات المقررة فى 12 مايو.

وقال "إنا نحذركم يا أهل السنة فى العراق من تولى هؤلاء القوم (الشيعة)، وإن مراكز الانتخاب هدف لنا فابتعدوا عنها والقرب منها".

وكان مسؤولون عراقيون قالوا إن مراكز الاقتراع ستخضع لحراسة مشددة.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادى النصر فى ديسمبر كانون الأول على تنظيم داعش، الذى كان يسيطر على ثلث العراق فى 2014 ولكن المتشددين السنة عادوا إلى استخدام أساليب حرب العصابات فى أعقاب انهيار دولة الخلافة التى أعلنوها.