video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 09:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكريم طلاب جامعة بنها الفائزين بمسابقات الجامعات المصرية

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:21 م
تكريم طلاب جامعة بنها الفائزين بمسابقات الجامعات المصرية الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

 
قام الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة  بنها باستقبال الطلاب الرياضيين والفرق الرياضيه  بالجامعة، والذين حققوا بطولات في مختلف الألعاب الرياضية، بحضور نائبه الدكتور هشام أبوالعينين للدرسات العليا والدكتور خالد عيسوي مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابيه بتكريم الطلاب والفرق الرياضيه وفي مقدمتها فريق كرة القدم الذي حقق البطولة بفوزه بالمركز الاول في دوري الجامعات المصرية.
 
وقام القاضي بتكريم فريق كرة القدم الخماسيه بنات الذي فاز بالمركز الثاني في اولمبياد الفتاه الجامعيه والتي اقيمت بشرم الشيخ، وفريق كرة السلة فتيات الفائز ببطولة الاولمبياد وعدد من الطلاب متحدي الاعاقة الذين حققوا 17 ميداليه ذهبيه وفضيه وبرونزيه في مسابقات العاب القوي وتنس الطاوله ورفع الاثقال  وكرة الطائره جلوس في البطولة التي اقيمت بمدينة الأسكندريه، وأهدي القاضي للابطال من الطلاب مكافاة مالية وشهادة تقدير.
 
وحيا القاضي الفرق والطلاب الفائزين الذين رفعوا اسم جامعة بنها عالياً بين الجامعات المصريه، مؤكداً علي استمرار دعم ادارة الجامعة لكل الانشطة الطلابيه وتحفيزهم علي ممارسة مزيد من الانشطة سواء كانت رياضيه أو ثقافيه أو علميه
 
كما قام القاضي بتكريم اعضاء مبادرة الطلاب الايجابيين بجامعة بنها والتي فازت بالمركز الرابع علي مستوي مبادرات الجامعات المصريه في مسابقة "بكره" والتي أقيمت بالمركز الاولمبي بالمعادي، كما تم تكريم اعضاء مبادرة مصر اولاً لفوزهم بالمركز الثالث في المجال البيئي والتي اقيمت مسابقتها بجامعة المنصورة.
 

 


 


 


 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة بنها: نعمل علي حماية المال العام واستكمال المشروعات المتوقفه

صور .. رئيس جامعة بنها ومحافظ القليوبية يزوران المستشفى الجامعى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القليوبية

جامعة بنها

تكريم طلاب الجامعة




لا تفوتك
الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

الصحة: وسائل موضعية جديدة لمنع الحمل بعيادات تنظيم الأسرة بـ1.5 جنيه

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

البرلمان يشدد عقوبة تهريب الآثار للسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه - صور

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

محمد صلاح "صائد الجوائز".. 25 لقباً تزين مشوار الفرعون مع ليفربول.. الأفضل فى أفريقيا والدورى الإنجليزى أبرزها..هداف البريميرليج والحذاء الذهبى الأقرب.. وإنهاء سيطرة رونالدو وميسى على الكرة الذهبية الحلم الأكبر

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

دينا الشربينى لـ"اليوم السابع": البطولة مهمة فى "مليكا" والحكم للجمهور.. لا أفكر فى المنافسة.. لم أدخل مرحلة الانتشار ومعنديش خطة أمشى بيها.. طموحاتى بلا حدود ولن أعلق نفسى بشىء غير مضمون

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

حسام غالى باكياً :أشكر الأهلى على منحى فرصة الاعتزال فى النادى - صور

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

الإصابة تبعد محمد الننى عن مباريات أرسنال 3 أسابيع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة