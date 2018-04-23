تكريم طلاب جامعة بنها الفائزين بمسابقات الجامعات المصرية







القليوبية نيفين طه

قام الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها باستقبال الطلاب الرياضيين والفرق الرياضيه بالجامعة، والذين حققوا بطولات في مختلف الألعاب الرياضية، بحضور نائبه الدكتور هشام أبوالعينين للدرسات العليا والدكتور خالد عيسوي مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابيه بتكريم الطلاب والفرق الرياضيه وفي مقدمتها فريق كرة القدم الذي حقق البطولة بفوزه بالمركز الاول في دوري الجامعات المصرية.

وقام القاضي بتكريم فريق كرة القدم الخماسيه بنات الذي فاز بالمركز الثاني في اولمبياد الفتاه الجامعيه والتي اقيمت بشرم الشيخ، وفريق كرة السلة فتيات الفائز ببطولة الاولمبياد وعدد من الطلاب متحدي الاعاقة الذين حققوا 17 ميداليه ذهبيه وفضيه وبرونزيه في مسابقات العاب القوي وتنس الطاوله ورفع الاثقال وكرة الطائره جلوس في البطولة التي اقيمت بمدينة الأسكندريه، وأهدي القاضي للابطال من الطلاب مكافاة مالية وشهادة تقدير.

وحيا القاضي الفرق والطلاب الفائزين الذين رفعوا اسم جامعة بنها عالياً بين الجامعات المصريه، مؤكداً علي استمرار دعم ادارة الجامعة لكل الانشطة الطلابيه وتحفيزهم علي ممارسة مزيد من الانشطة سواء كانت رياضيه أو ثقافيه أو علميه

كما قام القاضي بتكريم اعضاء مبادرة الطلاب الايجابيين بجامعة بنها والتي فازت بالمركز الرابع علي مستوي مبادرات الجامعات المصريه في مسابقة "بكره" والتي أقيمت بالمركز الاولمبي بالمعادي، كما تم تكريم اعضاء مبادرة مصر اولاً لفوزهم بالمركز الثالث في المجال البيئي والتي اقيمت مسابقتها بجامعة المنصورة.