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الإثنين، 23 أبريل 2018 02:06 م
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تخصيص قطعتى أرض ببلبيس وأولاد صقر لإقامة محطتى صرف صحى بالشرقية

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:44 م
تخصيص قطعتى أرض ببلبيس وأولاد صقر لإقامة محطتى صرف صحى بالشرقية اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية _ إيمان مهنى
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أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،موافقة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى،على تخصيص قطعتين أرض لإقامة محطتين رفع صرف صحي بمركزي أولاد صقر وبلبيس،الأولى على مساحة 225 متر مربع الواقعة بحوض صان الحجر وبحر العجور،زمام الشوافين،مركز أولاد صقر  تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المنطقة ، الثانية على مساحة 450 متر مربع والواقعة بحوض الزهرية زمام ناحية ميت جابر ،مركز بلبيس ، تبرع مقدم من أحد المواطنين .

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم أن الدولة لا تألوا جهداً في توفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات نفع عام تعود بالفائدة على المواطنين وأبناء المحافظة وتساهم في عمليات التنمية المستدامة .

وأوضح البيان،أن موافقة وزارة الزراعة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات النفع العام والمستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 / 1983 وينطبق بشأن الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 / 2016.

 


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