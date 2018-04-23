برنامج الغذاء العالمى يقدم المساعدة لأكثر من 427 ألف موريتانى







نواكشوط (أ ش أ)

أكد برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة أنه سيقدم المساعدة لنحو 427 ألف موريتانى؛ بسبب الجفاف الذى أصاب البلاد .

ونقلت صحيفة "الصحراء" الموريتانية، اليوم الاثنين، أن البرنامج أعلن أنه سيقدم المساعدة لهؤلاء الأشخاص على شكل أغذية، وتحويلات نقدية.

وأضافت أن البرنامج سيقدم المساعدة لـ 65 ألف شخص من خلال توزيع مساعدات شهرية فى كيهيدى ثم النعمة وسيلبابي، وفى مرحلة ثانية ستشمل المساعدة 221 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد ابتداء من يونيو ليصل المستهدفون حينها إلى 427 ألف شخص .

وذكر برنامج الغذاء العالمى فى موريتانيا أن قلّة الأمطار العام الماضى أثّرت على الإنتاج الزراعى الرعوى ما أدى إلى وجود فترة طويلة وصعبة من الجفاف على الفئات الضعيفة من السكان، مشددًا على أن العمل فى برنامج الغذاء العالمى يندرج ضمن جهود الحكومة الموريتانية لتنفيذ خطة استجابة مشتركة ومتكاملة تصل قيمتها إلى حوإلى 200 مليون دولار.